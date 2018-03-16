Басня про бойкот 2 Александр Хотц

16.03.2018, 17:06

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Хотите получить роль вороны? Путин под елью ждет от вас именно этого.

Путин зовёт на участки.. ("И верно, ангельский быть должен голосок")

Обращение Путина к электорату (полное грубой лести на тему народной "совести" и "характера") - выдаёт главные страхи бессменного правителя, которые и являются главной (скрытой) темой обращения. Его тайным мотивом.

"В России всегда сами решали свою судьбу (говорит Путин, - и это уже смешно), а российский народ всегда поступал так, как велела ему "совесть, понимание правды и справедливости и любовь к Отечеству".

Собственно, к чему эта грубая лесть, достойная басни Крылова о Вороне и Лисице? Чего от нас хочет Владимир Владимирович, каких решений и действий? Какой такой "сыр" мы с вами держим в клюве, который так "пленяет" "плутовку" из Кремля?

А вот каких. Отбарабанив "сладко, чуть дыша" про "пёрышки" и "носок", - "плутовка" переходит к теме "голоса"..

"Уверен, каждый из нас думает и переживает о судьбе родной страны. - говорит Путин. - И потому обращаюсь к вам с просьбой прийти в воскресенье на избирательные участки.."

То есть, "сыр" - это явка на "выборы" Путина. Именно её он и жаждет получить из нашего "клюва". Именно наш "голосок" (за кого угодно - лишь бы пасть была открыта) - волнует организатора "баснословного" спектакля.

"Прийти на избирательные участки" - вот главная забота кремля. И отдать им "голосок". Путин нуждается в явке - любой ценой. Без этого "сыра" в нашем клюве Лиса рискует отбросить копыта и подохнуть с голода.

Провальная явка и провальная легитимность - главный страх Путина.

Проголосуй! "Спой, светик, не стыдись.."

Ну а дальше вы помните: Ворона каркнула.. Сыр выпал.. С ним была плутовка такова..

Хотите получить роль вороны? Тогда - вперёд. Путин под елью ждёт от вас именно этого.

Александр Хотц, «Фейсбук»