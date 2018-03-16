закрыть
16 марта 2018, пятница, 18:20
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

В цистерне белорусского поезда в Латвии нашли 3 миллиона контрабандных сигарет

3
  • 16.03.2018, 17:16
  • 1,330

Тайник был сделан в цистерне, заполненной битумом.

Тайник с сигаретами обнаружили латвийские таможенники на товарной станции Даугавпилс в грузовом поезде, который прибыл из Беларуси, сообщает baltnews.lv.

В одной из цистерн они нашли спрятанные картонные коробки, обернутые черной полиэтиленовой пленкой. Коробки были заполнены сигаретами марки "NZ Gold" без акцизных марок. Всего было три миллиона сигарет.

Сообщается, что тайник был сделан в цистерне, заполненной битумом. Когда проникли внутрь цистерны, то обнаружили, что края резервуара отделены от другого грузового помещения фанерными перегородками. За ними и находились тайники с контрабандным грузом.


популярное за неделю

Мнение

Я балдею, дорогая редакция…
Я балдею, дорогая редакция… Алексей Венедиктов
«Прынца» уже готовят
«Прынца» уже готовят Николай Статкевич
Без формы, знаков отличия и документов — вы бандиты
Без формы, знаков отличия и документов — вы бандиты Дмитрий Дрозд
Брюссельский форум. Вызовы и надежды
Брюссельский форум. Вызовы и надежды Андрей Санников