В цистерне белорусского поезда в Латвии нашли 3 миллиона контрабандных сигарет 3 16.03.2018, 17:16

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Тайник был сделан в цистерне, заполненной битумом.

Тайник с сигаретами обнаружили латвийские таможенники на товарной станции Даугавпилс в грузовом поезде, который прибыл из Беларуси, сообщает baltnews.lv.

В одной из цистерн они нашли спрятанные картонные коробки, обернутые черной полиэтиленовой пленкой. Коробки были заполнены сигаретами марки "NZ Gold" без акцизных марок. Всего было три миллиона сигарет.

Сообщается, что тайник был сделан в цистерне, заполненной битумом. Когда проникли внутрь цистерны, то обнаружили, что края резервуара отделены от другого грузового помещения фанерными перегородками. За ними и находились тайники с контрабандным грузом.