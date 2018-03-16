Роман Буренко: А если я собираю марки или пробки, могу ими заклеить кабинет судьи? 4 16.03.2018, 17:35

Роман Буренко

Активист РЭП требует через суд убрать из кабинетов портреты Лукашенко.

Роман Буренко, лидер Пинского профсоюза РЭП, получил ответ на обращение. По мнению Председателя Брестского областного суда, есть какая-то техническая необходимость, при которой можно в кабинете судьи при отправлении правосудия размещать портрет белорусского правителя, пишет praca-by.info.

Роман Буренко пожаловался в Верховный Суд на то, что при отправлении правосудия в служебном кабинете судьи суда Ленинского района Бреста Ковальчук Е.С. наряду с официальным гербом и флагом находился и портрет Лукашенко.

- Можно по разному относиться к личности Лукашенко - хорошо или плохо, дело каждого, - прокомментировал профсоюзный активист, - однако, согласно статье 15 Кодекса "О судоустройстве и статусе судей" на зданиях Конституционного Суда, судов общей юрисдикции, в служебных кабинетах судей и т.д. помещаются герб и флаг. Согласно статье 6 Конституции, государственная власть в Республике Беларусь разделяется на законодательную, исполнительную и судебную, и судебная власть в Республике Беларусь принадлежит судам. Почему в кабинете судьи висит портрет главы исполнительной ветви власти? Что это - "суд именем короля"?

Профсоюзный активист получил ответ от Председателя Брестского Областного Суда - Т.И. Сучок - о том, что размещение портрета правителя в служебных кабинетах судьи - это техническая обусловленность оформления служебного кабинета судьи.

- При таком понятии, при отправлении правосудия можно развешивать портреты политических деятелей, ученых, звёзд шоу-бизнеса, картин, изображений исторических деятелей... Ведь, согласно мнению госпожи Сучок Т.И., - это будет считаться технической обусловленностью оформления конкретного служебного кабинета судьи. О каком принципе разделения властей в Республике Беларусь тогда можно говорить? А если я собираю почтовые марки или пробки от пива и при отправлении правосудия оформлю кабинет судьи, заклеив предметами коллекции все стены, - то в этом нет ничего плохого, поскольку это будет техническая обусловленность оформления моего служебного кабинета? - прокомментировал Роман Буренко ответ председателя областного суда.