Сергей Долидович: Состояние вида спорта надо мерить не по Домрачевой и Скардино 2 16.03.2018, 17:45

Сергей Долидович

На каком уровне находится белорусский биатлон?

Белорусский лыжник Сергей Долидович высказал мнение о развитие биатлона в нашей стране, пишет tut.by:

- Что надо изменить в подготовке спортсменов, начиная с детско-юношеского уровня, чтобы лыжные гонки стали хотя бы на один уровень с нынешним биатлоном?

– Меня зовут на ток-шоу и говорят: «А кто, если не вы, может высказать предложения?» Но я действительно не знаю, как помочь нашему спорту. Я готов к беседе, но не к шоу, где начнется «бла-бла-бла». Если я выскажу свое мнение, ничего не поменяется. Люди, которые реально что-то решают в кабинетах, не ходят на ток-шоу.

- Почему золото биатлонистов еще не показатель того, что с биатлоном в Беларуси все хорошо?

– Не надо оценивать состояние биатлона в стране по первому номеру сборной. Успехи Дарьи Домрачевой — это еще не весь биатлон. Есть национальная команда, а есть массовый спорт. Вот если бы в отсутствии Домрачевой и Скардино тренеры могли спокойно поставить в эстафету двух других девочек и результат от этого не сильно бы изменился, уместно было бы говорить, что с биатлоном у нас все стабильно хорошо. Состояние вида спорта надо мерить не по первому и второму человеку в команде, а хотя бы по пятому и шестому, — сказал Долидович.