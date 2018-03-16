В Чехии на тепле от майнинговых ферм вырастили томаты 16.03.2018, 18:01

Компания также планирует использовать тепло майнеров для обогрева будущих урожаев.

Сооснователь чешской криптовалютной биржи NakamotoX Камил Брейча использовал тепло майнинговой фермы для выращивания овощей. Первый урожай им удалось собрать из теплицы площадью в 0,02 квадратных метра. Брейча сообщил, что этот опыт компания планирует использовать в дальнейшем и открыть стартап по выращиванию агрокультур, пишет «Хайтек».

Компания также планирует использовать тепло майнеров для обогрева будущих урожаев. Для того, чтобы не терять тепло, команда проекта даже создала так называемые «коинтейнеры» и поместила их в подвальное помещение. Брейча отметил, что овощи получились «вкусными и безвредными». Дебют в сфере овощей назвали «криптотоматами», их планируют выставить на продажу. Однако подробности о продаже «криптоматов» пока неизвестны.

Это не первый аграрный проект, связанный с криптовалютными технологиями — например, в Приморском крае планируют построить ферму для одновременного выращивания клубники и добычи криптовалюты; их разработки уже позволяют использовать тепло от майнинга на практике.