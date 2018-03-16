БАТЭ, «Гомсельмаш», «Витязь»: Какие предприятия собираются продать в этом году? 16.03.2018, 18:12

Список открытых акционерных обществ, госпакеты которых готовятся к продаже.

На сайте Министерства промышленности появился список открытых акционерных обществ, госпакеты которых готовятся к продаже, пишет onliner.by. Всего в нем 19 предприятий, доля собственности государства в которых — от 40% до 100%. Но среди них есть четверка знаковых для страны. Журналисты узнали, каким образом будут продавать государственные пакеты акций.

Как объяснили в Министерстве промышленности, продажа госпакетов акций будет идти с определенными условиями для инвесторов. Стоимость цен на акции разных предприятий пока неизвестна. Продажа будет идти по рыночной цене, которая зависит от спроса на то или иное предприятие.

Итак, какие же условия должны выполнить желающие купить отечественные компании?

«Гомсельмаш»: $500 инвестиций в основной капитал и ведущий мировой производитель

Государство владеет 100% акций предприятия. В этом году оно готово продать 50% акций за минусом одной акции, сохраняя контрольный пакет.

— Инвестором должна быть компания, занимающая ведущее место в мировом рейтинге производителей сельскохозяйственной техники, — объясняют в министерстве. — Объем инвестиций в основной капитал в рамках совместного инвестиционного проекта участников холдинга должен быть не менее $500 млн. Окончательная сумма будет уточнена при проведении переговоров с инвестором.

Пока отчеты о финансовой деятельности за 2017 год «Гомсельмаш» не опубликовал. Но известно, что в 2016 году предприятие вышло в плюс, получив чистую прибыль на уровне 536 тысяч рублей. Для сравнения, в 2015 году убытки холдинга составляли 192,3 миллиона рублей.

К слову, «Гомсельмаш» продают вот уже третий год, пока безуспешно.

БАТЭ: $80 миллионов инвестиций и освоение новых рынков

ОАО «БАТЭ» — управляющая компания холдинга «Автокомпоненты», в отличие от своего футбольного клуба, не так успешно. Судя по отчету за 2016 год, чистый убыток холдинга составил 22,864 миллиона рублей. Несмотря на то, что ему оказывали госпомощь из бюджета на $40 миллионов.

По данным на 2015 год, доля акций государства составляла 96,66%. В этом году государство готово продать инвестору 50% минус одну акцию, оставив контрольный пакет у себя.

— Инвестором должна быть транснациональная корпорация, специализирующаяся на производстве широкой гаммы автокомпонентов, с помощью которого будет осуществлено улучшение технического уровня участников холдинга (освоение новых изделий, техперевооружение), а также выход на новые рынки сбыта, прежде всего экспорт, — ставит условие Министерство промышленности. — Объем инвестиций в основной капитал в рамках совместного инвестиционного проекта участников холдинга должен быть не менее $80 млн.

Окончательную цену и объем инвестиций готовы обсуждать.

«Горизонт»: $30 миллионов и развитие промышленной электроники и телевизионной техники

Предприятие, которое во втором квартале 2016 года показывало прибыль (более свежих данных о финансовой отчетности «Горизонта» пока нет) в 260,7 тысячи рублей. В этом случае государство готово продавать акции до контрольного пакета — то есть до 50% за минусом одной акции.

— Инвестором должна быть компания, занимающая ведущее место в мировом рейтинге производителей бытовой техники и промышленной электроники, — отмечают в министерстве. — Условия продажи — развитие направлений потребительской электроники, освещения, промышленной электроники и телевизионной техники.

Объем инвестиций в основной капитал в рамках совместного инвестиционного проекта участников холдинга должен быть не менее $30 миллионов.

«Витязь»: обеспечение средней зарплаты не ниже средней по области

Гремевший когда-то производитель телевизоров в 2016 году вышел на небольшую, но все-таки прибыль в 11 тысяч рублей, покрыв убытки за 2015 год.

Сейчас государство готово оставить контрольный пакет акций и продать все остальные.

В этом случае от инвестора не требуют каких-то дополнительных инвестиций в уставной фонд.

— Сохранение производства телевизионных приемников, медицинской техники. Обеспечение средней заработной платы на предприятии не менее средней, сложившейся в регионе, — требует Минпром. — Привлечение в течение 3 лет после реализации акций дополнительной эмиссии инвестиций на развитие общества. Обеспечение реализации продукции на новые рынки сбыта.

Минпром: «Есть консенсус — есть продажа»

— В ситуации с продажей акций государства мы всегда стараемся быть гибкими и искать консенсус. Есть консенсус — есть продажа, — объяснили в Министерстве промышленности. — Бывают и такие ситуации, когда консенсус найден, а у покупателя денег нет. Как у нас уже было неоднократно. В частности, с «Интегралом». Мы определили одну стоимость, россияне сказали: «Дорого». Пригласили независимого эксперта из Ernst & Young, те назвали другую стоимость. Эти цены разнились в два раза. Заместитель председателя правительства РФ Аркадий Дворкович сказал, что считает возможным купить «Интеграл» по такой-то цене. Мы пошли к покупателю, назвали сумму, а он сказал, что таких денег у него отродясь не было. Зачем же мы тогда на оценку столько потратили? В общем, как был «Интеграл» на 100% государственным, так и остался. Сделка не состоялась, инвестор оказался несерьезным. В этом году «Интеграл» на продажу не выставили. Если вдруг какие-то инвесторы найдутся, то к продаже мы готовы вернуться.