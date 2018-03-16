Майнить криптовалюту становится невыгодно 16.03.2018, 19:28

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Биткоин упал до того уровня, на котором производить его перестает быть выгодно.

«Сегодня криптовалюта торгуется на уровне безубыточности, $8,038, предполагает модель майнинга, созданная специалистами Fundstrat», - отмечает Томас Ли.

Эта модель учитывает три фактора: стоимость оборудования, электроэнергии и охлаждения, передает take-profit.org.

Криптовалюта торговалась на $8,000 в четверг.

«Майнеры могут решиться приостановить добычу криптовалюты, пока цены не вырастут», - считает Шон Энтси, сооснователь и президент Blockchain Intelligence Group.

Оборудование для майнинга биткоина дорогостоящее, и при сегодняшних ценах майнеры уходят в минус.

Прибыль майнеров в этом месяце упала вдвое с декабря, сообщает CryptoCompare. Средние комиссии за транзакцию, которые являются еще одним источником дохода для майнеров, также снизились до менее 50 центов с $34 в конце декабря.

Впрочем, затраты на майнинг биткоина разнятся, в зависимости от страны, за счет разной стоимости электроэнергии.

Китай является основным майнинговым рынком для биткоина, из-за дешевого электричества. Кроме того, помимо прибыли от добычи криптовалют, китайские майнеры получают возможность пересылать деньги за границу, избегая контроля за движением капитала.

Цена, при которой большая часть майнеров остановят свою деятельность, составляет $3,000-$4,000 за биткоин, считают аналитики.