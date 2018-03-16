«Не продукты дорогие, а зарплаты низкие» 3 16.03.2018, 20:03

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Жители Хотимска о ценах, на которые жаловался диктатор.

В Хотимском районе «цены на некоторые продукты взвинтили дальше некуда», заявил диктатор в начале марта правительству. Областные власти говорят, что провели проверку, сравнили цены, но чтобы кто-то из продавцов злоупотреблял надбавками, не заметили. «Может быть, где-то какая-то позиция и проскочила, но это (высокие цены. — Прим. ред.) точно не какое-то системное явление», — говорят в облисполкоме. Tut.by побывал в Хотимске, посмотрел, что почем продают и как отличаются цены в райцентре от столичных.

«У нас не столько цены высокие, сколько зарплаты низкие»

В Хотимске, в котором живет всего 6,8 тысячи человек, в обед на улицах людей практически нет. Идем в продуктовый недалеко от главной площади. В торговом зале тоже немноголюдно, редкие покупатели заходят за обеденным перекусом. Прицениваемся.

Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

В холодильнике с фруктами-овощами ассортимент небольшой — лимоны, апельсины, помидоры, картошка, лук, свекла, яблоки и гранаты. Последние — мелкие и высохшие, но цена — 5 рублей 27 копеек. Недешево! В Минске более симпатичные можно найти дешевле 4 рублей. Цена на яблоки тоже немаленькая — 2 рубля 98 копеек за килограмм.

В следующем холодильнике — молочные продукты. Ассортимент тоже невелик. В основном продукция марки «Бабушкина крынка». 200 граммов сметаны «Свежие новости» стоят 1 рубль 6 копеек, литр молока этой же марки — 1 рубль 76 копеек. В Минске эта сметана продается по такой же цене, а вот молоко дороже — 1 рубль 82 копейки.

Полки пестрят желтыми ценниками и стикерами «Акция». Для небольшого поселка городского типа скидок довольно много. 900 г макарон по акции стоит 99 копеек, 2 кило муки — 1 рубль 59 копеек. 200 г шоколада «Любимая Аленка» продают по 3 рубля 5 копеек. Для сравнения: в Минске в государственном магазине такая шоколадка стоит 3 рубля 20 копеек.

В колбасном отделе выбор большой, но цены совершенно не порадовали. Второсортная колбаса «Парма» лежит по 14 рублей 36 копеек, в то время как в Минске такую можно купить по 11 рублей. Остальная еще дороже — от 18 до 23 рублей за килограмм.

— У нас нет в районе мясокомбината, все привозное из других районов. Поэтому такое дорогое, — сказала одна из покупательниц.

— А вы как считаете, цены у вас в магазинах высокие? — спрашиваю у женщины.

— У нас не столько цены высокие, сколько зарплаты низкие. И молоко, и мясо, и птица везде по такой цене, как у нас. Я часто езжу в Могилев к детям, у них то же самое. Но дочка 670 рублей получает, а ее муж — около 800 рублей. Так и жить можно. А мой муж зарабатывает 400 рублей, а я — 300 рублей. Коммуналку, за телефон, интернет заплати, рассрочку отдай — диван брали, остается 400 рублей на двоих. И мы ж еще не старые — и одеться хочется, и что-то себе позволить, и поехать куда-то отдохнуть.

Бытовую химию ей привозят дети из Могилева. Говорит, что там дешевле брать. А за одеждой раз в год ездит в Москву. Женщина говорит, что в магазине она покупает все, кроме крупы и макарон — это она заказывает в Костюковичах, привозит служба доставки.

— Заказывать это значительно выгоднее, экономишь почти треть от суммы, которую потратил бы в магазине. А творог, сметану, молоко, мясо там брать совсем не выгодно. У нас есть «куриный» фирменный магазин от птицефабрики, вот там курятина дешевле. И в государственных недорогая бывает.

Еще одна жительница Хотимска также рассказывает, что закупает продукты в Костюковичах.

— Для моей семьи даже продукты в магазинах Хотимска стоят дорого. Пользуюсь доставкой из Костюковичей. Крупы, макароны, лапшу быстрого приготовления заказываю. Там пакет стоит 24 копейки, а в магазине нашем — 60. Разница же есть? Вот, к примеру, я сгущенку заказывала по 1 рубль 73 копейки, а в магазине 2 рубля 60 копеек.

По ее словам, молочные продукты стоили дешевле, когда в районе был свой маслосырзавод.

— Но его сровняли с землей. Хотя наше масло возили даже в Москву. Да и вообще предприятий в районе не осталось. Только ДЭУ (дорожно-эксплуатационный участок. — Прим. ред.), комхоз, льнозавод, хлебозавод. И все.

Жительница поселка рассказала, что некоторые привозят продукты из России. Собираются группами и заказывают целыми ящиками, тогда получается выгодно.

— Зарплаты у нас маленькие, приходится экономить. Зато по республике средняя 1000 рублей. Мы, простой народ, считаем, что так считать среднюю зарплату неправильно. Нужно отдельно посчитать по рабочим специальностям. У нас по району средняя, говорят, 575 рублей. Но мы не видим их. У меня 300 рублей. А с этих 300 еще все налоги вычтут, на руки получаю по 250−260 рублей. А коммуналка повышается, цены растут.

Цены на продукты в магазинах Хотимска и в доставке

Продукт Цена в Хотимске Цена в доставке в Костюковичах Разница Дороже, чем в магазине Дешевле, чем в магазине Сметана «Свежие новости», 200 г, 18% 1.06 1.12 0.06 - Ветчина лососевая, 250 г. 4.57 4.65 0.08 - Салат «Морковь пикантная с грибами», 250 г 1.47 1.55 0.08 - Фарш из цыпленка бройлера 6.74 5.69 - 1.05 Макароны «Родны кут» 0.99 0.75 - 0.24 Крыло цыпленка бройлера (акция) 4.42 3.65 - 0.77 Лук репчатый 0.63 0.62 - 0.01 Шоколад «Любимая Аленка», 200 г 3.05 3.15 0.10 - Молоко «Свежие новости», 1 л, 2.5% 1.76 1.61 - 0.15 Молоко сгущенное вареное «Лакомка» 2.60 2.09 - 0.51 Смесь молочная для детского питания «Иммунис 1+», 400 г 4.99 5.20 0.21 - Колбаса «Парма», 2 сорт (Гомель) 14.36 10.49 - 3.87 Паста творожная «Ласковое лето 3%», 120 г 0.68 0.69 0.01 - Йогурт «СуперКид», 120 г 0.59 0.59 - - Молоко сгущенное, 380 г, 8.5% (Глубокое) 2.03 1.59 - 0.44 Молоко детское, 3,5%, 200 г 0.46 0.50 0.04 - Кефир «Свежие новости», 3.6%, 0.9 л 1.44 1.25 - 0.19 Печень цыпленка замороженная, 550 г 2.35 2.59 0.24 - Филе цыпленка замороженное 5.44 6.99 1.55 - Гречка, 900 г (акция) 0.99 0.88 - 0.11

«У нас платье за 35 рублей — это и то дорого»

В другом магазине с печным отоплением витрины с колбасами и «молочкой» почти пустые. Зато лежат недорогие сосиски — всего 1 рубль 93 копейки за полкило. Зато вареная сгущенка гораздо дороже, чем в столице, — аж 2 рубля 60 копеек. В Минске такая стоит 2 рубля 21 копейку.

— Часто у вас товары дорожают? — интересуюсь у продавца.

— «Молочка» растет в цене в основном, обычно дорожает сразу на несколько копеек. Активный рост был в прошлом году, в этом еще не поднимались цены. Колбаса давно не дорожала, конфеты тоже, — говорит продавец.

Зашли в небольшой магазинчик с одеждой и всякой мелочовкой. Цены удивили. Платья, кофты висят по 20−35 рублей. Точно такие же платья в Минске стоят по 70 рублей.

— Я товар везу из Москвы. У нас у людей зарплаты маленькие, поэтому везти нужно товар, чтобы он был доступным по цене, — рассказывает продавец. — Не сравнивайте с минскими ценами, там и аренда дорогая, и зарплаты у людей выше. А у нас 35 рублей за платье — это и то дорого для населения, им хочется за 20−25 рублей. Наценки на различные товары ставлю разные. К примеру, на это платье за 35 рублей — наценка в 60−70%.

Есть в городе и фирменные магазины предприятий, к примеру, птицефабрики «Петруха». Местные жители рассказали, что цены там на некоторые товары ниже, чем в других магазинах. Но есть позиции и более дорогие.

Услуги в Хотимске стоят дешевле, чем в тех же областных центрах. К примеру, в парикмахерской в центре поселка самая дорогая женская стрижка стоит 5 рублей 60 копеек, а мужская — 6 рублей 16 копеек. Двухцветное колорирование волос длиной 25 см обойдется в 13 рублей 44 копейки.

— Мы считаем, что наш труд дешевый, — говорит парикмахер. — Зарплату мы получаем от выручки. Клиентов каждый день бывает по-разному. Может и пять человек зайти, а может и 25. Зарплаты до минималки не дотягивают, поэтому нам организация доплачивает до минимальной. У нас есть план по выручке по месяцам. И если мы выполняем его, нам дают премию 30%. Работников у нас мало осталось — трое.

Цены на фотоуслуги в райцентре тоже не заоблачные. 6 фотографий на документы стоят 3 рубля 92 копейки. Это почти вдвое дешевле, чем в среднем по Минску. Печать фотографии 10*15 стоит 50 копеек за штуку, а 9*12 — 45 копеек.

— Но для наших зарплат это недешево, — говорит посетительница фотоцентра.

Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

«Вероятно, не совсем корректно провели анализ, когда готовили эту информацию»

После заявления президента о том, что в Хотимске высокие цены, в магазинах райцентра провели проверки. Цены проконтролировали и местные власти, и областные, и даже проверка из Министерства антимонопольного регулирования и торговли приезжала.

Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

— Как только прошла информация, что у нас в поселке завышенные цены, мы сразу же начали проверять сеть своих магазинов, — рассказывает председатель Хотимского районного потребительского общества Юрий Сивенков. — Райпотребкооперации принадлежит 44% товарооборота в районе, остальное — частникам и объектам других форм собственности. Проверка никаких завышений торговых надбавок не нашла. Плюс в магазинах часто бывают различные акции. Если удается у поставщика или производителя купить товар дешевле, то и на прилавки он попадает по более низкой цене.

Юрий Сивенков говорит, что «различие в цене продуктов одной и той же группы, но разных производителей совершенно естественно».

— Один мясокомбинат кладет в сосиски телятину, второй — свинину, третий — мясо птицы. Отсюда и цена разная. Даже свиные сосиски у разных производителей отличаются, — поясняет председатель. — Да, есть кое-какие товары, которые у нас в магазинах чуть дороже. К примеру, курица в магазинах «Петруха» немного дешевле, потому что они продают по цене производителя с минимальной надбавкой. А для нас у них такая отпускная цена, как в фирменных магазинах розничная. И нашим объектам тоже нужно что-то с этого товара получить.

Проверка из Могилевского облисполкома тоже «слишком высоких» цен в Хотимске не нашла.

— Мы выезжали, проверяли, — рассказывают в главном управлении торговли и услуг Могилевского облисполкома. — Цены в среднем одинаковые, как и везде. Они же ведь зависят и от группы товаров, и от поставщика. Нельзя сказать, что в Хотимске злоупотребляют надбавками. Если сравнивать максимальные цены, то, к примеру, в Могилеве они выше на те же самые товары. Если говорить про молочные продукты, то они ведь бывают разной жирности, литража, отличаются поставщики, производители.

На днях в Хотимск снова выехала проверка из облисполкома.

Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

— Может, что-то выяснится. Но пока ничего мы не нашли, — сказали в управлении. — Может быть, где-то какая-то позиция и проскочила, но это точно не какое-то системное явление. Вероятно, не совсем корректно провели анализ, когда готовили эту информацию.

В главном управлении торговли и услуг Могилевского облисполкома подчеркивают, что «в магазинах проходит очень много акций — цены снижаются».

— Кроме того, в населенном пункте есть сетевые магазины, цены в которых от города к городу не отличаются, даже несмотря на логистику, ведь в Хотимск товар еще нужно доставить. В магазинах Хотимского райпо такие же цены, как и у всей потребительской кооперации по районам. Даже транспортные расходы на стоимости товаров не сказываются, — говорят специалисты облисполкома. — Учитывая, что сейчас ценообразование свободное, никаких ограничений в торговле сейчас нет. Единственное — 90 дней, когда правительство может скорректировать цену на какой-то товар, как сейчас на сахар.

Специалисты подчеркивают, что они проверяли и частные магазины, «там с ценами тоже все в порядке».

— Многие пользуются заказом товаров через интернет. И не только продовольственных. Технику крупные магазины и сети доставляют куда угодно и по тем же ценам, что и везде. Так что мы не заметили, что в Хотимске ущемлены люди в плане ассортимента или цен, — подытожили специалисты.