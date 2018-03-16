В Минобразования определились с «проходными» баллами для ЦТ-2018 16.03.2018, 20:32

Вузы, подчиненные Министерству обороны, МЧС и Госпогранкомитету установят свой порог оценок.

Будущие абитуриенты уже готовятся к поступлениям в вузы. Главная головная боль – централизованное тестирование и минимальные баллы, которые позволят считать тестирование ЦТ-2018 пройденным, пишет kp.by.

Для того, чтобы сертификаты по предметам белорусский или русский язык посчитали удовлетворительными необходимо набрать свыше 10 баллов включительно. Для поступающих на специальности с филологическим уклоном «проходные» баллы еще выше – до 24, сообщили в Национальном центре правовой информации.

Дальше баллы разнятся в зависимости от степени профиля: первый или второй. Так, по первым профильным математике, физике, химии и биологии надо набрать от 20 баллов и выше (если эти предметы – вторые профильные, то минимум 10 баллов). А по истории Беларуси, всемирной истории, обществоведению, географии и иностранным языкам и того выше – от 25 баллов (минимум 15 баллов, если они вторые).

Свой порог оценок установят вузы, подчиненные Министерству обороны, МЧС и Госпогранкомитету.