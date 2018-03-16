В Минске прошла акция «Свободу политзаключенным!» 16.03.2018, 20:39

Акция проходила возле суда Первомайского района.

Сегодня в Минске прошла акция солидарности с белорусскими политзаключенными. Активисты вывесили возле суда Первомайского района растяжку с надписью «Свабоду палiтвязням!»

- Когда-то активисты оппозиции призвали 16 числа каждого месяца проводить акции солидарности с политзаключенными, поэтому в этот день мы решили напомнить о том, что сегодня в Беларуси по-прежнему есть люди, которые находятся за решеткой по своим политическим убеждениям. Не так давно был суд над Святославом Барановичем, в тюрьме по-прежнему находятся Дмитрий Полиенко, Михаил Жемчужный и другие люди.

Мы хотим обратить внимание, что величайший праздник в современной Беларуси, 100-летие провозглашения Белорусской Народной Республики, эти люди будут отмечать в тюрьмах. Именно поэтому мы решили выразить с ними солидарность, - прокомментировал акцию Charter97.org один из активистов.