«Корчи» и «корыта» продемонстрировали реальные «успехи» луканомики 4 16.03.2018, 21:13

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Получили удар эксперты из народа, оценивавшие развитие Беларуси по показателю «машину припарковать негде».

Ассоциация европейских производителей автомобилей (ACEA) подсчитала количество проданных автомобилей в странах Европы в 2017 году. Беларусь оказалась на самом дне рейтинга. На 1000 жителей страны было продано 4 автомобиля, пишет «Салiдарнасць».

Для сравнения: в Литве – 10, России – 11, Польше – 13. Наша страна обошла лишь Украину.

Эта статистика выглядит ударом по экспертам из народа, которые оценивали развитие Беларуси по показателю «машину припарковать негде». В стране почти сплошь покупают подержанные автомобили, так называемые «корчи» и «корыта». И причина этого очевидна: невысокие доходы граждан.

В некоторой степени показатель количества новых купленных автомобилей выглядит даже объективней размера средней зарплаты, по которому отставание Беларуси от соседей не выглядит таким катастрофичным. Чему также есть объяснение: на самом деле в последнее время разрыв между уровнем зарплаты большинства граждан и «средней» увеличился.

Впрочем, для многих в этой статистике нет ничего нового. Давно очевидно, что за минской кольцевой дорогой уровень жизни людей весьма низкий. И заявления чиновников о восстановлении и росте экономики для обычных белорусов пока являются просто словами.