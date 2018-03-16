Нелегальные мигранты с тепловизорами пытались попасть через Беларусь в Польшу 16.03.2018, 21:59

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Фото: AP

Мигрантов задержали в Гродненском районе 14 марта.

Пограничники задержали на границе Беларуси и Польши группу мигрантов. У них нашли средства для преодоления сигнализационных комплексов, а также тепловизоры. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранкомитета.

Задержание произошло в Гродненском районе 14 марта в момент преодоления сигнализационного комплекса. Неизвестные таким образом пытались попасть в Польшу.

«В Беларусь они прибыли из российской столицы, следуя на автомобиле по трассе М1, и сразу направились к линии границы. Для успешного пересечения государственного рубежа нелегалы использовали средства для преодоления сигнализационных комплексов, а также тепловизоры», — рассказали в Госпогранкомитете.

Все нарушители задержаны и помещены в ИВС. Они будут привлечены к административной ответственности за нарушение государственной границы, пограничного режима и правил пребывания на белорусской территории. В настоящее время проводятся дальнейшие разыскные мероприятия по установлению и задержанию лиц, причастных к организации незаконной миграции.