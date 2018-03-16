Более 400 контролеров искали в белорусских поездах «зайцев» 8 16.03.2018, 22:31

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За время акции БЖД выявила только трех безбилетников.

16 марта Белорусская железная дорога провела акцию "Стоп — заяц!". В ходе нее были выявлены только три пассажира, которые ехали без билетов, информирует БелТА со ссылкой на пресс-центр БЖД.

Проверки билетов у пассажиров прошли по прибытии и отправке в 35 поездах региональных линий экономкласса. «Надо отметить, что всего было выявлено 3 безбилетных пассажира, взыскано штрафа и тарифа на сумму 56 рублей», — отчитались в пресс-центре.

Во время акции пассажирам вручали тематические памятки с информацией о правилах проезда в поездах.

Акцию «Стоп — заяц» инициировал отраслевой комитет ОО «БРСМ». Участие в ней приняли более 350 членов комитета БРСМ Белорусской железной дороги, около 50 работников контрольно-ревизионных подразделений, а также сотрудники отделов внутренних дел на транспорте.