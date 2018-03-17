Мартин Уггла: Нужен аналог акта Магнитского против тех, кто блокирует «Хартию»1
- 17.03.2018, 11:57
Режим Лукашенко должен почувствовать последствия своих действий.
Об этом Charter97.org заявил руководитель шведской правозащитной организации Östgruppen Мартин Уггла, комментируя прошедшие на этой недели Дни Беларуси в Швеции.
Ситуацию с блокировкой в Беларуси сайта «Хартия-97» обсудили с участием главного редактора сайта Натальи Радиной, политического советника министра иностранных дел Швеции Йоханнса Дэнильссона и депутата парламента Швеции и бывший глава рабочей группы ОБСЕ по Беларуси Кристиана Хольма на конференции в Стокгольме, а также в Министерстве иностранных дел Швеции, куда также была приглашена Наталья Радина.
- Я считаю, что Дни Беларуси в Швеции прошли успешно. Главным днем в программе, по-моему, стала конференция, в которой участвовали журналисты, шведские чиновники и политики.
Затрагивались разные темы, связанные с правами человека в Беларуси, в том числе и блокирование независимых сайтов. В этой связи ограничению доступа к «Хартии-97» было уделено особое внимание, поскольку, в силу популярности и значимости ресурса, это стало не просто блокировкой отдельного сайта, а массированной атакой на свободу слова в Беларуси.
В конференции приняли участие сотрудники МИД Швеции. По-моему, они достаточно хорошо понимают проблему со свободой слова в Беларуси. Но хотелось бы видеть не только понимание и сожаления, а более активную реакцию и четкие действия.
- И какой именно должна быть эта реакция?
- Должны быть высказаны конкретные требования к властям Беларуси. Правительство Швеции должно открыто и публично требовать разблокирования сайта «Хартия-97». Требования к белорусскому режиму следует передавать прямо и публично, чтобы они были слышны для всех и были подхвачены международными СМИ.
Режим Лукашенко должен почувствовать давление на себя и осознать, что нарушение свободы слова приведет к прямым последствиям.
- Какие последствия вы имеете в виду?
- Санкции, направленные персонально на тех людей, которые нарушают права человека в Беларуси. Сейчас несколько государств приняли акт Магнитского. Думаю, что что-то подобное, свой аналог акта Магнитского, должен быть принят в отношении тех людей в Беларуси, которые нарушают права человека и принимали непосредственное участие в блокировке «Хартии-97».
Напомним, что 24 января режим Лукашенко заблокировал независимый информационный ресурс Charter97.org. Блокировку подтвердил первый замминистра информации Игорь Луцкий. Министерство информации возглавляет Александр Карлюкевич.
Обойти блокировку можно и вот инструкции:
- Самый простой способ читать «Хартию'97»
- Как обойти блокировку сайта «Хартия-97»
- Как обойти блокировку сайта на Android и iOS
- Поменяйте DNS на своем компьютере и читайте Хартию