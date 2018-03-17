Мартин Уггла: Нужен аналог акта Магнитского против тех, кто блокирует «Хартию» 1 17.03.2018, 11:57

Мартин Уггла

Режим Лукашенко должен почувствовать последствия своих действий.

Об этом Charter97.org заявил руководитель шведской правозащитной организации Östgruppen Мартин Уггла, комментируя прошедшие на этой недели Дни Беларуси в Швеции.

Ситуацию с блокировкой в Беларуси сайта «Хартия-97» обсудили с участием главного редактора сайта Натальи Радиной, политического советника министра иностранных дел Швеции Йоханнса Дэнильссона и депутата парламента Швеции и бывший глава рабочей группы ОБСЕ по Беларуси Кристиана Хольма на конференции в Стокгольме, а также в Министерстве иностранных дел Швеции, куда также была приглашена Наталья Радина.

- Я считаю, что Дни Беларуси в Швеции прошли успешно. Главным днем в программе, по-моему, стала конференция, в которой участвовали журналисты, шведские чиновники и политики.

Затрагивались разные темы, связанные с правами человека в Беларуси, в том числе и блокирование независимых сайтов. В этой связи ограничению доступа к «Хартии-97» было уделено особое внимание, поскольку, в силу популярности и значимости ресурса, это стало не просто блокировкой отдельного сайта, а массированной атакой на свободу слова в Беларуси.

В конференции приняли участие сотрудники МИД Швеции. По-моему, они достаточно хорошо понимают проблему со свободой слова в Беларуси. Но хотелось бы видеть не только понимание и сожаления, а более активную реакцию и четкие действия.

- И какой именно должна быть эта реакция?

- Должны быть высказаны конкретные требования к властям Беларуси. Правительство Швеции должно открыто и публично требовать разблокирования сайта «Хартия-97». Требования к белорусскому режиму следует передавать прямо и публично, чтобы они были слышны для всех и были подхвачены международными СМИ.

Режим Лукашенко должен почувствовать давление на себя и осознать, что нарушение свободы слова приведет к прямым последствиям.

- Какие последствия вы имеете в виду?

- Санкции, направленные персонально на тех людей, которые нарушают права человека в Беларуси. Сейчас несколько государств приняли акт Магнитского. Думаю, что что-то подобное, свой аналог акта Магнитского, должен быть принят в отношении тех людей в Беларуси, которые нарушают права человека и принимали непосредственное участие в блокировке «Хартии-97».

Наталья Радина и Мартин Уггла

Напомним, что 24 января режим Лукашенко заблокировал независимый информационный ресурс Charter97.org. Блокировку подтвердил первый замминистра информации Игорь Луцкий. Министерство информации возглавляет Александр Карлюкевич.

Обойти блокировку можно и вот инструкции:

- Самый простой способ читать «Хартию'97»

- Как обойти блокировку сайта «Хартия-97»

- Как обойти блокировку сайта на Android и iOS

- Поменяйте DNS на своем компьютере и читайте Хартию

- Читайте «Хартию-97» в социальных сетях.