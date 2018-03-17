Создатель «Новичка»: Какое-то время яд находился на территории Беларуси 3 17.03.2018, 13:10

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Вил Мирзаянов

Фото: bbc.com

Яд, которым отравили Скрипаля, находился на территории нашей страны.

Российский химик Вил Мирзаянов рассказал BBC, что разработка вещества «Новичок», которым в Лондоне отравили бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочь, в России никогда не прекращалась.

По cловам Вила Мирзаянова, которого называют создателем «Новичка», рассказавшего в начале 1990-х миру о советском химическом оружии, ракеты среднего и дальнего действия с веществом в определенное время поместили на северо-западе Беларуси.

Но когда Россия подписала Конвенцию о запрете химического оружия в 1993 году, ракеты отвезли в Россию и в течение двух лет уничтожили в Шиханах, которые находятся в Саратовской области - там, где и производили.

На северо-западе Беларуси не было ракетных частей, зато были в Полоцком и Лепельском районе, которые находятся на севере страны. В Лепельском районе находилось и ракетное хранилище.

Испытание «Новичка» в СССР проводили только на животных. Разработку продолжили, разработали улучшенную формулу. По словам Мирзаянова, «Новичок» в 10 раз сильнее, чем в предыдущие нервно-паралитические газы. Отравление вызывает конвульсии, прекращение дыхания и смерть. Если отравленный не умирает, «Новичок» все равно наносит непоправимый вред организму.

Британские правоохранители и дипломаты ряда западных стран полагают, что покушение на Скрипаля было совершено россиянами - возможно даже, по личному приказу Владимира Путина. Великобритания решила выслать российских дипломатов из страны и заморозить активы российских олигархов, Россия в ответ высылает британских дипломатов.