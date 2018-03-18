Рефат Чубаров: Пятно режима Лукашенко с Беларуси будет смыть легко 4 18.03.2018, 14:16

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Рефат Чубаров

Фото: charter97.org/Иван Межуй

Крымские татары имеют колоссальный опыт борьбы.

Об этом в интервью Charter97.org заявил президент Всемирного конгресса крымских татар, председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

17 марта Рефат Чубаров принял участие в церемонии вручения Национальной премии в защиту прав человека имени Виктора Ивашкевича, учрежденной сайтом Charter97.org.

- Этой весной исполнилось четыре года с начала незаконной оккупации Россией Крымского полуострова. Как борются крымские татары, что является для них ориентиром?

- Как вы знаете, в 20-м веке мы испытали величайшую трагедию. В 1944 году, 18 мая, по указу Сталина крымские татары полностью были депортированы со своей земли и мы 45 лет боролись за то, чтобы снова и снова возвратиться на свою землю.

Сегодня то, что с нами происходит, имеет очень много схожего с тем, что было в 1944 году. Просто на дворе стоит 21-й век и Путин, в отличие от Сталина, не решается пока еще на глазах у всего мира посадить сотни тысяч людей в теплушки и вывезти их из Крыма.

Поэтому русские оккупанты сегодня путем устрашения пытаются максимально выдавить крымских татар со своей земли. И не только крымских татар – других людей тоже, если они остаются не лояльными к оккупантам. Россия превращает Крым в мощный плацдарм для дальнейшей своей агрессии, для устрашения своих соседей.

Это плацдарм на южном фланге НАТО и, разумеется, с их точки зрения, на таком военном плацдарме россиянам не нужны люди, которые их не приветствуют.

Крымские татары имеют колоссальный опыт борьбы в условиях различных тоталитарных режимов. То, что сегодня в этой ситуации спасает их и помогает сохранять достоинство – это осознание того, что их главной целью является намерение жить на своей земле. Они делают и будут делать все для того, чтобы оставаться в Крыму.

Крым объединяет нас, хоть иногда мы можем быть разными по своим политическим взглядам. И когда речь идет о том, что нам следует сохранять себя на своей земле и оберегать свою землю от пришлых людей – нас это мотивирует колоссально, практически всех, за исключением, может быть, нескольких десятков человек.

- Сегодня в России проходят президентские «выборы». Как вы оцениваете это мероприятие?

- Сегодня проводятся «выборы» президента Российской Федерации, но они заведомо являются преступными, поскольку выборы расширены на территорию другого государства, и в этих «выборах» будут принимать участие граждане другого государства, которых заставляют участвовать во всем этом.

Меджлис крымскотатарского народа заблаговременно обратился ко всем людям, проживающим в Крыму, для того, чтобы они не принимали участия в незаконных «выборах» и не становились соучастниками преступления, которое Путин и его окружение сейчас совершают не только против Украины, но и против всего цивилизованного мира.

Мы ежедневно получаем массу сообщений о беспрецедентном давлении на крымских татар со стороны российских оккупантов. Очень многие люди зависят де-факто от оккупационной власти и принуждаются к тому, чтобы они выходили сами на участки и заставляли делать это других.

К таким людям относятся учителя в школах, врачи в больницах, духовные лица, имамы в мусульманских мечетях, бизнесмены, которым угрожают, что если их работники не выйдут на незаконные «выборы», то они получат большие проблемы в своем бизнесе.

Оккупантам чрезвычайно важно продемонстрировать всему миру то, что крымские татары, которые бойкотировали незаконный «референдум» 16 марта 2014 года, якобы «осознали» за эти 4 года, насколько «справедлива» позиция оккупантов по отношению к людям в Крыму, и пришли голосовать. Россияне хотят сделать такую «картинку».

При этом им, конечно, хотелось бы, чтобы на участках появлялись более-менее известные в крымско-татарском сообществе люди и чтобы они могли быть потом показаны как внутри Крыма, так и за его пределами.

Хочу также заметить, что Верховная Рада Украины 1 марта приняла специальное обращение к парламентам, правительствам, президентам стран, а также к международным организациям.

В этом заявлении лидеров всех стран призывают избегать визитов в РФ в период, когда полномочия президента будет исполнять то лицо, которое будет определено в ходе незаконных «выборов» на территории Крыма, а также не приглашать то лицо, которое будет как бы «избрано президентом».

Хотя мы все прекрасно понимаем, что выборов в России нет и назначенным президентом России опять будет Путин.

- В Беларуси 24 января был заблокирован сайт «Хартия-97». Как вы оцениваете позицию белорусских властей по отношению к правам человека и свободе СМИ?

- Хочу начать с того, что 19 декабря 2017 года состоялось голосование на Генеральной Ассамблее ООН по резолюции о положении прав человека во временно оккупированном Крыму.

Только горстка государств приняла в этом вопросе сторону агрессора и оккупанта России, и среди этих горстки была Беларусь, поскольку ее представитель в ООН поддержал РФ.

Таким образом этот представитель государства Беларусь заявил о том, что на территории оккупированного Крыма нет никаких проблем с правами человека, что все там «хорошо».

Я эту ситуацию вспомнил для того, чтобы сказать о том, что государство, которое терроризирует своих граждан, которое закрыло любые возможности для соблюдения элементарных прав человека, режим, который бросает людей в тюрьмы, не может поддерживать другие государства и общества.

Но я хочу особо подчеркнуть, что мы в Украине, и особенно крымские татары, умеем проводить линию между народом и правителями в тех или иных государствах. Мы испытываем особую симпатию к белорусскому народу. Это особо касается крымских татар: у нас есть в Беларуси частичка нашей души. Частью белорусской нации являются татары, которые там живут уже столетиями.

Это была некогда единая общность, часть которой поселилась на территориях ВКЛ, и мы знаем, каким уважением пользуются у белорусской нации мусульмане-татары.

И поэтому для нас особо больно, что в 21-м столетии, когда страны объединяются на основе прав и свобод человека и пытаются максимально развивать свои общества, Беларусь по воле Лукашенко и его сатрапов, продолжает оставаться пятном на карте планеты.

Но я хочу подчеркнуть, это пятно будет всем нам, и в первую очередь самому белорусскому народу, смыть легко, это произойдет автоматически тогда, когда падет путинский режим, когда Россия изменится. И поэтому все то, что сайт «Хартия-97» делает ради белорусского народа, и то, что мы делаем в Украине – все направлено на то, чтобы эти режимы исчезли.