закрыть
19 марта 2018, понедельник, 22:51
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

В Слуцке жестоко избили троих школьников

2
  • 19.03.2018, 22:35
Фото: ARC

В центре Слуцка хулиганы избили трех школьников и сняли это на видео.

Происшествие случилось 10 марта.

Как информирует сайт kurjer.info, жительница одной из деревень попросила 15-летнего соседа поговорить с молодым человеком, который надоел ей звонками и сообщениями в соцсетях. Парни договорились встретиться в Слуцке. Сельчанин взял с собой двух братьев. На встрече их встретили около 20 человек.

Избитые трое юношей попали в больницу, одного из них уже выписали. Родственники обратились в милицию.

Внимание, на видео драки присутствует ненормативная лексика!


популярное за неделю

Мнение

Физики и юрики
Физики и юрики Ирина Халип
Я балдею, дорогая редакция…
Я балдею, дорогая редакция… Алексей Венедиктов
«Прынца» уже готовят
«Прынца» уже готовят Николай Статкевич
Без формы, знаков отличия и документов — вы бандиты
Без формы, знаков отличия и документов — вы бандиты Дмитрий Дрозд