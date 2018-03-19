В Слуцке жестоко избили троих школьников 2 19.03.2018, 22:35

Фото: ARC

В центре Слуцка хулиганы избили трех школьников и сняли это на видео.

Происшествие случилось 10 марта.

Как информирует сайт kurjer.info, жительница одной из деревень попросила 15-летнего соседа поговорить с молодым человеком, который надоел ей звонками и сообщениями в соцсетях. Парни договорились встретиться в Слуцке. Сельчанин взял с собой двух братьев. На встрече их встретили около 20 человек.

Избитые трое юношей попали в больницу, одного из них уже выписали. Родственники обратились в милицию.

Внимание, на видео драки присутствует ненормативная лексика!