Блокировку «Хартии-97» обсудили в Европейской службе внешних действий 3 2.03.2018, 19:13

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Дирк Шубель и Наталья

Европейские дипломаты обеспокоены давлением на свободу слова в Беларуси.

В последний день своего визита в Брюссель главный редактор Charter97.org Наталья Радина встретилась в Брюсселе с главой подразделения Восточного партнерства в Европейской службе внешних действий (European External Action Service) Дирком Шубелем (Dirk Schuebel).

Во время встречи была обсуждена ситуация с блокировкой популярного независимого сайта в Беларуси и действиях, которые Еврокомиссия может предпринять для разрешения этой проблемы.

Дирк Шубель выразил озабоченность давлением на свободу слова и заявил, что намерен принять соответствующие меры. Политик хорошо знает ситуацию в Беларуси, так как недавно находился с визитом в Минске вместе с Верховным комиссаром ЕС по вопросам расширения и политике добрососедства Йоханессом Ханом.

В этот же день Наталья Радина также провела встречи в Европейской Народной Партии и с бывшим вице-президентом Европейского Парламента, евродепутатом от Польши Яцеком Сариушем-Вольским.

Наталья Радина с Яцеком Сариушем-Вольским

В Брюсселе Наталья Радина обсудила ситуацию с блокировкой «Хартии-97» и возможность введения санкций против белорусских чиновников и лукашенковского Парка высоких технологий с вице-президентом Европарламента Павлом Теличкой, главой Комитета Европарламента по безопасности и обороне Анной Фотыго, с заместителем руководителя фракции Европейской Народной Партии в Европейском парламенте, бывшим министром иностранных дел Латвии Сандрой Калниете и заместителем руководителя фракции Консерваторов и Реформаторов, евродепутатом от Латвии Робертом Зиле, евродепутатами от Польши, Чехии, Словакии, Латвии, Эстонии и Швеции.