Фотофакт: Белорусская Народная Республика в цвете 20.03.2018, 14:31

Как выглядели бы решающие для независимости Беларуси события глазами современного фотографа.

К 100-летию БНР «Белсат» собрал снимки, ставшие свидетелями тех событий. А как они выглядели бы в цвете?

Всебелорусский съезд 1917 года.

Бело-красно-белый флаг над зданием народного секретариата БНР (бывший дом губернатора). Минск, 1918 год.

Народный секретариат БНР (неполный состав). Слева направо: сидят – А. Бурбис, Е. Середа, Е. Вороненко, В. Захаренко. Стоят – А.Смолич, П. Кричевский, К. Езовитов, А. Овсянников, Л. Заяц.

По словам исследователя истории Белорусской Народной Республики Анатолия Сидоревича, снимок был сделан в 1918 году в Минске. Автор фото и точное место фотографирования до сих пор неизвестны.

Первая публикация знаменитого фото состоялась в марте 1990 года в нулевом выпуске газеты «Свобода».

Открытка 1917 года. На открытке Кафедральный собор Сошествия Святого Духа.

Губернаторская улица, Минск, 1918. Сейчас это улица Ленина.

Электротеатр «Эден» на Захарьевской улице, теперь здесь универсам «Центральный».

Рада Белорусской Народной Республики опубликовала уникальное фото консульства БНР в Константинополе, нынешнем Стамбуле (Турция), сделанное вероятно в 1921 году.

На фотографии консул Иван Ермаченко с секретарем.

Цвета некоторых деталей могут не соответствовать исторической действительности.