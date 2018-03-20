Солигорские власти разрешили митинг в День Воли

Солигорские власти разрешили митинг в День Воли1
- 20.03.2018, 14:49
Организатором акции выступил Белорусский независимый профсоюз.
Райисполком дал добро на проведение праздничной акции в честь 100-летия Белорусской Народной Республики.
Организаторы из Белорусского независимого профсоюза планируют провести митинг на стадионе «Строитель» 25 марта с 14.00 до 16.00, сообщает сайт belnp.org.
На теперешний момент, заявители занимаются заключением договоров на предоставление услуг с МВД, МЧС и медработниками. Также придется оформить документы с руководством городского стадиона.
По словам лидера БНП Николая Зимина, власти не разрешили использовать на митинге звукоусилительную технику и мегафоны.