закрыть
20 марта 2018, вторник, 16:39
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

Солигорские власти разрешили митинг в День Воли

1
  • 20.03.2018, 14:49

Организатором акции выступил Белорусский независимый профсоюз.

Райисполком дал добро на проведение праздничной акции в честь 100-летия Белорусской Народной Республики.

Организаторы из Белорусского независимого профсоюза планируют провести митинг на стадионе «Строитель» 25 марта с 14.00 до 16.00, сообщает сайт belnp.org.

На теперешний момент, заявители занимаются заключением договоров на предоставление услуг с МВД, МЧС и медработниками. Также придется оформить документы с руководством городского стадиона.

По словам лидера БНП Николая Зимина, власти не разрешили использовать на митинге звукоусилительную технику и мегафоны.


популярное за неделю

Мнение

Моя страна больна
Моя страна больна Евгений Ройзман
Госзаказ на Конституцию
Госзаказ на Конституцию Константин Скуратович
Физики и юрики
Физики и юрики Ирина Халип
Я балдею, дорогая редакция…
Я балдею, дорогая редакция… Алексей Венедиктов