Солигорские власти разрешили митинг в День Воли 1 20.03.2018, 14:49

Организатором акции выступил Белорусский независимый профсоюз.

Райисполком дал добро на проведение праздничной акции в честь 100-летия Белорусской Народной Республики.

Организаторы из Белорусского независимого профсоюза планируют провести митинг на стадионе «Строитель» 25 марта с 14.00 до 16.00, сообщает сайт belnp.org.

На теперешний момент, заявители занимаются заключением договоров на предоставление услуг с МВД, МЧС и медработниками. Также придется оформить документы с руководством городского стадиона.

По словам лидера БНП Николая Зимина, власти не разрешили использовать на митинге звукоусилительную технику и мегафоны.