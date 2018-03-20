Президент Словакии отказался назначать новое правительство 20.03.2018, 15:29

Андрей Киска

Фото с сайта rzn.info

Альтернативное предложение по составу правительства должно быть предоставлено до конца этой недели.

Президент Словакии Андрей Киска отказался назначать новое правительство в том составе, который был предложен коалицией.

Об этом сообщает Aktuality.sk (перевод – eurointegration.com.ua).

Петер Пеллегрини, которому было поручено формирование нового правительства, вчера был у президента Киски и представил ему список имен, которые должны войти в состав кабинета.

Киска во вторник сообщил, что снова встретился с Пеллегрини и заявил ему, что не назначит правительство в нынешнем составе.

Президент призвал Пеллегрини представить новое предложение по членам будущего правительства до пятницы.

Напомним, 26 февраля в Словакии застрелили журналиста расследователя Яна Куцяка и его девушку. Наиболее вероятным мотивом убийцы правоохранители считают профессиональную деятельность журналиста.

Коллега журналиста Куцяка рассказала, что он расследовал случаи мошенничества с деньгами европейских фондов и возможную причастность к этому итальянского мафиозного клана "Ндрангета".

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо подал в отставку после массовых протестов в стране из-за убийства журналистов-расследователей и угрозы новых выборов.