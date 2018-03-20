Алексей Евгенов: Пока чиновники и «депутаты» отдыхают в теплых квартирах, люди замерзают 20.03.2018, 15:38

Профсоюз РЭП помогает жителям Чаусов не замерзнуть в собственных квартирах из-за бездействия чиновников.

Алексей Евгенов, правовой инспектор и представитель профсоюза РЭП в Могилевской области, рассказал praca-by.info о сложившейся ситуации:

– В Могилевский офис профсоюза РЭП обратились жители Чаус, в том числе и члены профсоюза, с просьбой составить жалобу на бездействие чиновников. Люди замерзают. А пока местные чиновники и «депутаты» отдыхают в теплых квартирах, мы в очередной раз окажем эту минимальную помощь населению.

Правовой инспектор составил жалобу на бездействие должностных лиц Чаусского райисполкома и Чаусского ЖКХ по ремонту теплового оборудования и обеспечению горячей водой:

«Мы, жители города Чаусы, проживающие в доме № 90 по улице 60 лет СССР, неоднократно обращались в Чаусским властям и жилкомунхозу с просьбой произвести ремонт неисправного теплового оборудования и систем обеспечения горячей водой в нашем доме. Весь отопительный период в квартирах холодно и сыро, батареи чуть теплые. Горячая вода отсутствует, поэтому ее расход составляет 5 куб. метров в месяц на квартиру.

Однако, властями, «депутатами» местных советов и Чаусским ЖКХ до сих пор не приняты меры по проведению работ по нормальному отоплению и снабжению горячей водой нашего дома согласно установленным нормам. Между тем, счета на оплату за все эти не предоставленные услуги, мы оплачиваем».

В коллективной жалобе подписавшиеся потребовали провести проверку и обязать ответственных должностных лиц отремонтировать систему отопления и привлечь виновных к ответственности, а также сделать перерасчет за тот период, когда батареи были холодными, а оплату требовали как за горячие.