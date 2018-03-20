Россия поставит на вооружение старые советские ядерные ракеты 2 20.03.2018, 15:44

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Ракеты были поставлены Украиной за «газовые долги».

В качестве носителей гиперзвуковых планирующих блоков новейшего российского комплекса «Авангард» будут использоваться жидкостные советские ракеты УР-100Н УТТХ (по классификации США — SS-19 «Стилет»), сообщает ТАСС.

Их возьмут из старых запасов: З0 таких ракет были поставлены Украиной в начале 2000-х годов за «газовые долги». После распада СССР они хранились на складах в незаправленном состоянии — то есть практически новые, способные стоять на боевом дежурстве несколько десятков лет.

С принятием на вооружение тяжелой ракеты РС-28 «Сармат» такие блоки будут устанавливаться и на нее. Собственный источник в оборонно-промышленном комплексе сообщил агентству, что мощности установленного на нем ядерного боезаряда — более двух мегатонн в тротиловом эквиваленте.

Ракета УР-100Н УТТХ — глубокая модификация созданного ОКБ-52 Владимира Челомея в 1960-х годах ракетного комплекса УР-100. Принята на вооружение в 1980 году. В настоящее время на вооружении РВСН, по данным открытых источников, состоит 30 таких ракет шахтного базирования. Стартовая масса — около 100 тонн, забрасываемая — около 4,5 тонн.