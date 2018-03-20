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Александр Мех: Пикет в честь 100-летия БНР пройдет в центре Кобрина

  • 20.03.2018, 16:31
Александр Мех
Фото: racyja.com

Активист оплатит пикет из своего кармана.

Кобринские власти дали разрешение на проведение 25 марта в центре города праздничного пикета к 100-летию Белорусской Народной Республики, передает «Радыё Рацыя».

По словам общественного активиста Александра Меха, пикет будет иметь просветительский характер:

- Около недели шли долгие переговоры с чиновниками Кобринского исполкома. Достигнута договоренность, что пикет будет проходить перед Дворцом культуры 25 марта с 11.00 до 15.00. Мы сделаем выставку информационных буклетов про 100-летие БНР.

По словам Александра Меха, пикет в Кобрине он хотел провести 24-ого марта. Чтобы 25-го желающие могли поехать на праздник в столицу. Но власти на 24-ое отказали, согласились лишь на 25-ое и даже в центре города.

По мнению Меха, чтобы не допустить кобринских активистов в Минск. Платить за проведение пикета Александр Мех будет из своего кармана.


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