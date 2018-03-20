Григорий Месежников: Когда политики неэффективны - должен говорить народ 20.03.2018, 16:53

Григорий Месежников

Какие уроки можно извлечь из протестов в Словакии.

В Словакии третью неделю проходят акции протеста. Поводом для манифестаций послужило убийство в конце февраля словацкого журналиста Яна Куцияка и его невесты. Свои посты покинули премьер-министр страны Роберт Фицо, министр внутренних дел Роберт Калиняк и министр культуры Марек Мадарич.

Но участники акций протеста считают, что правительство должно полностью уйти в отставку, а в Словакии должны быть объявлены досрочные парламентские выборы.

Почему убийство журналиста привело к такому общественному резонансу и массовым отставкам в правительстве? Cайт Сharter97.org обратился за комментарием к директору словацкого Института общественных проблем Григорию Месежникову:

- Главная причина, почему это убийство так сильно всколыхнуло общество - журналист занимался расследованием определенных связей бизнеса с руководством и представителями правящей партии Словакии. Люди восприняли этот инцидент не только как угрозу журналистам, но и всему обществу. Общественность крайне критически настроена против коррупции и поэтому люди посчитали, что это событие не может остаться незамеченным. Акции протеста продолжаются уже третью неделю. По своей массовости акции протеста превзошли протесты времен «Бархатной революции» 1989 года. Само событие было воспринято, как катализатор для изменений в общественной жизни страны.

- Cегодня стало известно, что президент Словакии отказался назначать новое правительство. Какой выход из политического кризиса вы видите?

- Это произошло впервые в истории Словакии с 1990-го года. В этой ситуации существовало несколько вариантов развития событий. Партии правящей коалиции договорились о том, что они остаются у власти до следующих выборов. Был такой момент, когда партия Smer (Курс — социальная демократия - прим.) собиралась организовать досрочные выборы, так как премьер-министр Роберт Фицо ушел в отставку. Они посчитали, что это приемлемый для них вариант, будут изменения на ключевых постах в правительстве, был избран и.о. премьер-министрa из числа этой партии. Но те люди, которые должны были стать министрами, по мнению президента, не соответствуют необходимым критериям.

Президент Андрей Киска отказался назначать новое правительство. Основная причина отказа - то, что и.о. премьер-министра Петер Пеллегрини, которому было поручено формирование нового правительства, предложил на пост одного из министров человека, связанного с бывшим министром внутренних дел. Роберт Калиняк ушел в отставку и растерял весь кредит доверия. Президент считает, что человек в правительстве, который как-то связан с бывшим министром внутренних дел, не создает благоприятную обстановку для расследования убийства. Сегодня каждый, кто связан с Робертом Калиняком считается неблагонадежным.

- Как уроки мы можем извлечь из событий в Словакии?

- Главный урок в том, что когда в cтране падает доверие к органам власти, системе правопорядка, политики работают неэффективно и пытаются удержать свою власть, даже несмотря на критику - в такой ситуации должен говорить народ. Это самый главный урок. Премьер-министр подал в отставку, министр внутренних дел подал в отставку - и это все не результат противоборства правительственной коалиции и оппозиции, хотя оппозиция делает свою работу, критикует действующую власть. Мы видим результат давления гражданского общества. Именно поэтому за событиями в Словакии так пристально следит все международное сообщество, наши соседи и мировая пресса. Мы видим ситуацию, в которой общество осуществляет положительное давление на политиков, когда они не могут выполнять задачи, поставленные перед ними.