Николай Статкевич: Шествие на День Воли начнется в 12:00 на площади Якуба Коласа 3 20.03.2018, 17:55

Фото: racyja.com

Лидер БНК проинформировал Мингорисполком о шествии 25 марта.

Об этом говорится в письме лидера Белорусского Национального Конгресса Николая Статкевича, переданном столичным властям, сообщает пресс-служба БНК:

— В соответствии с правом, гарантированным статьей 35 Конституции Республики Беларусь и подписанными нашей страной международными соглашениями, сообщаю о намерении Белорусского Национального Конгресса провести 25 марта Марш достоинства и свободы, приуроченный к сотой годовщине провозглашения независимости Белорусской Народной Республики. Начало мероприятия — в 12.00 на площади Якуба Коласа в Минске. Марш пройдет к месту проведения праздничного концерта возле Оперного театра, — говорится в документе.

Николай Статкевич подчеркнул, что в Беларуси отсутствует законно избранный парламент и, соответственно, легитимная процедура реализации конституционного права на свободу митингов и демонстраций. Поэтому, в соответствии с принятой в соседних странах практикой, лидер БНК сообщил о нашем намерении провести Марш достоинства и свободы за пять дней до его начала.

— Предлагаю выполнить требования Конституции и обеспечить беспрепятственное и безопасное проведение массового мероприятия, — пишет Николай Статкевич.