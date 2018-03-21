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В пенсионном фонде образовалась дыра

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  • 21.03.2018, 15:47
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Фото: tut.by

Наличие проблемы с бюджетом ФСЗН в Беларуси не раз подтверждали и международные эксперты.

Расходы Фонда соцзащиты населения в прошлом году составили 12,2 млрд рублей, а размер «дыры» в нем, которую пришлось закрывать за счет средств бюджета — 1,2 млрд рублей. Как отмечено в профильном журнале «Финансы, учет, аудит», это на 184 млн рублей меньше, чем в 2016 году. Об этом пишет tut.by.

«Дыру» в ФСЗН, из которого выплачиваются пенсии, стипендии и пособия, приходится затыкать субвенциями из бюджета уже традиционно, и несбалансированность ФСЗН Минфин считает одной из основных угроз бюджетной устойчивости в краткосрочном периоде.

В нынешнем году из республиканского бюджета в бюджет ФСЗН запланированы субвенции уже в сумме 1,416 млрд рублей. Это потребуется для обеспечения соотношения среднего размера пенсии по возрасту и средней зарплаты работников в республике не ниже установленного порогового значения (40%). Сейчас до порога мы не дотягиваем. Средний размер пенсий по возрасту в январе 2018 года составил 323,1 рубля, или 36,6% от средней зарплаты, хотя еще год назад соотношение было более благоприятным — 41,2%. При этом пенсии в Беларуси в 2018 году пересчитают всего один раз.

Как ранее сообщалось, Беларуси неспроста в 2016-м году пришлось пойти на увеличение пенсионного возраста — дефицит фонда вынуждал или решаться на такую непопулярную меру, или замораживать, а то и снижать размеры выплат. Поэтапное повышение пенсионного возраста до 58 лет для женщин и 63 — для мужчин начато с 1 января 2017 года. При этом пока соотношение пенсионеров и работающих заметно не изменилось: 597 на 1000 работающих в январе нынешнего года против 598 год назад.

Наличие проблемы с бюджетом ФСЗН в Беларуси не раз подтверждали и международные эксперты. МВФ, в частности, настоятельно рекомендовал властям продолжить пенсионные реформы, чтобы устранить пенсионный разрыв после 2022 года. Среди мер, предлагаемых экспертами, — постепенное повышение порога выхода на заслуженный отдых до 65 лет и для мужчин, и для женщин.


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