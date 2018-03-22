Депутаты Европарламента требуют изменить политику ЕС в отношении властей Беларуси 22.03.2018, 15:49

Европейский Союз должен занять гораздо более принципиальную и решительную позицию.

35 депутатов Европейского парламента обратились с заявлением к вице-президенту Европейской комиссии Федерике Могерини и европейскому комиссару по вопросам расширения и политики добрососедства Йоханнесу Хану с требованием занять более принципиальную позицию по отношению к белорусским властям.

Сайт Charter97.org публикует текст обращения целиком:

«Федерике Могерини,

Вице-президенту Европейской комиссии,

Верховному представителю Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности

Йоханнесу Хану,

Европейскому комиссару по вопросам расширения и политики добрососедства

Мы, члены Европейского парламента, обращаемся к вам по вопросу текущего положения дел в отношениях между Европейским Союзом и Беларусью. Два года, прошедшие с момента принятия Советом Евросоюза заключения по Беларуси, дают нам хорошую возможность сделать определенные выводы. Мы обеспокоены тем, что, несмотря на значимые шаги доброй воли и открытости со стороны ЕС, ситуация с основными правами человека и демократией в Беларуси отнюдь не свидетельствует о каких-либо ощутимых успехах и изменениях. В частности, мы обеспокоены тем, что вопросу о тщательной реформе избирательного законодательства в Беларуси не уделяется должного внимания в повестке дня ЕС-Беларусь.

Насколько нам известно, в феврале 2016 года ЕС снял ограничительные меры относительно 170 физических лиц и 3 компаний из Беларуси. Кроме того, ЕС пошел на то, чтобы ввести в действие ряд мер, приведших к значительному увеличению возможностей для торговли Беларуси, и последующему расширению сотрудничества с Европейским банком реконструкции и развития, Европейским инвестиционным банком, а также отмене квоты на текстиль.

В результате, двусторонняя торговля ЕС и Беларуси выросла, и ЕС является вторым по величине торговым партнером Беларуси за последние годы. Кроме того, объемы помощи Беларуси интенсивно расширяются, например, в 2014-2017 годах в рамках European Neighbourhood Instrument было перечислено 91,5 млн. евро.

Мы считаем, что все эти и многие другие шаги, предпринимаемые ЕС в течение последних двух лет, позволяют ЕС ожидать каких-либо признаков взаимности от Беларуси, в первую очередь, в области основных прав человека и демократии. Однако, это не так. Весной 2017 года, когда мирные протесты, вызванные применением декрета № 3, были организованы по всей стране, они были жестоко подавлены, а мирные демонстранты, оппозиция и представители гражданского общества подверглись репрессиями. Политически мотивированному преследованию подверглось более 900 человек.

Петрас Ауштревичюс

Элмар Брок

Гуннар Хекмарк

Анна Эльжбета Фотыга

Ана Мария Гомес

Беатрис Безерра

Михал Бони

Мариетте Шааке

Яромир Штетина

Кэтрин Бирдер

Моника Маковей

Иван Штефанец

Траян Унгуряну

Несса Чилдерс

Линнеа Энгстрем

Рамон Луис Вальчарцель Сисо

Мария Тереза Гименес Барбат

Бронис Ропе

Ясенко Селимович

Софи ин 'т Велд

Хельга Стивенс

Джули Уорд

Хилде Ваутманс

Зигмантас Бальчитис

Тереза Гриффин

Аннели Яаттеэнмяки

Анна Мария Корацца Бильдт

Павел Свобода

Сандра Калниете

Хосе Инасио Фариа

Бас Белдер

Марита Ульвског

Ютте Гутеланд

Юлия Питера

Маттейс ван Милтенбург»

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