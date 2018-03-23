Европарламент обсудил санкции против ответственных за блокировку «Хартии-97» 7 23.03.2018, 8:28

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Фото: Getty Images

Предлагаются запрет транзакций, заморозка активов и визовые санкции.

Вчера в Европарламенте состоялось расширенное заседание (делегации по отношениям с Беларусью). На встрече присутствовали евродепутаты от всех основных фракций Европарламента, представители ОБСЕ, Еврокомиссии и Европейской службы внешних связей, правозащитники, работник посольства Беларуси в Бельгии, сообщает Charter97.org.

Блокировка сайта «Хартия-97» была одной из центральных тем обсуждения. Кроме того, на встрече рассматривались прошедшие местные «выборы» и стратегия отношений Беларусь-ЕС.

Общественный активист Денис Казакевич призвал ввести санкции против чиновников, несущих непосредственную ответственность за блокировку: министра информации Александра Карлюкевича, заместителя министра информации (также директора телеканала СТВ) Игоря Луцкого и главы Оперативно-аналитического центра Андрея Павличенко. Активист предложил запретить въезд в ЕС, заморозить активы и финансовые транзакции на территории ЕС для указанных лиц.

Идею адресных санкций поддержал евродепутат от Литвы Петрас Ауштревичюс. «Дельное предложение. Все исполнители известны», - заметил парламентарий во время обсуждения.

Представители Еврокомиссии отметили, что «приняли во внимание» предложение по введению адресных санкций против лиц, ответственных за блокировку.

Свою поддержку «Хартии-97» высказал руководитель отдела двухсторонних отношений со странами Восточного партенрства Европейской службы внешних связей Дирк Шубель. «Мы уже поднимали вопрос блокировки «Хартии» на встречах с белорусскими дипломатами. И я обещаю, что мы будем продолжать это делать и впредь», - отметил дипломат.

После встречи глава делегации Европарламента по отношениям с Беларусью Богдан Здроевский сообщил, что направил официальное письмо Верховному представителю ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерике Могерини с требованнием принять меры для поддержки «Хартии-97».

По итогам заседания можно отметить, что впервые угроза адресных санкций со стороны ЕС в ответ на блокировку «Хартии-97» всерьез обсуждалась на встрече такого уровня. Незамедлительных санкций с завтрашнего дня ожидать не стоит, тем не менее Карлюкевичу, Слуцкому и Павличенко, пожалуй, уже можно начинать корректировать планы отпусков.

Напомним, что 24 января режим Лукашенко заблокировал независимый информационный ресурс Charter97.org. Блокировку подтвердил первый замминистра информации Игорь Луцкий. Министерство информации возглавляет Александр Карлюкевич.

Обойти блокировку можно и вот инструкции:

- Самый простой способ читать «Хартию'97»

- Как обойти блокировку сайта «Хартия-97»

- Как обойти блокировку сайта на Android и iOS

- Поменяйте DNS на своем компьютере и читайте Хартию

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