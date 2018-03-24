«Мужики с лицами алкоголиков. Такая у нас милиция!» 11 24.03.2018, 8:17

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Омоновцы устроили «охоту» на активистов накануне Дня Воли.

Пока координатор «Европейской Беларуси» Евгений Афнагель мирно спал в своем доме, белорусский ОМОН продолжал службу, патрулируя на соседних улицах. А уже утром правоохранители подошли к жене активиста, когда она выгуливала собак.

«Сказали, что будут брать штурмом дом, сказали, что будут выламывать двери, даже межкомнатные. Несколько раз спросили, есть ли маленькие дети дома. Сказали, будут бить стекла», — говорит в интервью «Белсату» Екатерина Людвиг, жена Евгения.

Пришли милиционеры и к другому стороннику шествия — Леониду Кулакову. Позже Первомайский суд столицы приговорил активиста к 10 суткам ареста за акцию поддержки заблокированного в Беларуси сайта Charter97.org. В такой ловушке оказалась и активистка Ольга Николайчик, которая стала заложницей в собственном доме. Готовясь к административному аресту, режиссер собирает сумки на сутки.

«Ребенок сидел, племянница, на кухне, хотела поесть. И тут залетает ко мне в комнату и кричит: “Воля, Воля!” Там пришли какие-то мужики с лицами алкоголиков. И тут начался грохот — в окна, в двери, в зале, на кухне… А я ей говорю: Маша, спокойно, это у нас такая милиция», — вспоминает Ольга.

А накануне в центр изоляции правонарушителей попал активист молодежи БНФ Артем Косоваров, который раздавал листовки с приглашением на разрешенную акцию 25-го марта. Молодого человека задержали после того, как он решил сфотографироваться возле памятника городничему.

Аресты – реакция на выступление Лукашенко?

Превентивные задержания активистов и политиков — Владимира Некляева, Вячеслава Сивчика и Максима Винярского — начались на следующий день после выступления Лукашенко перед молодежью, во время которого диктатор дал понять, какой формат празднования сотой годовщины БНР будет приемлем для властей.

«Не нужны нам эти демонстрации, уличные шествия. Но не потому, что я их боюсь. Ну пройдутся по улицам Минска, ну загадят это все… Переживем», — отметил Лукашенко.

Статкевич не меняет планов

Несмотря на аресты лидеров Белорусского Национального Конгресса, организаторы не разрешенного властями шествия 25-го марта все равно планируют провести эту акцию.

«Чтобы мы могли без всякой цензуры высказаться о тех проблемах, которые волнуют наш народ, в том числе о безосновательных задержаниях людей», — объясняет Николай Статкевич.

С требованием немедленно освободить Владимира Некляева сегодня выступил и Белорусский ПЕН-центр. С соболезнованиями задержанным активистам и политикам обратилась и Ивонка Сурвилла. Председатель Рады БНР, правда, полагает, что, несмотря на такие жесткие меры властей, праздник возле Оперного театра все равно состоится.