Более 130 населенных пунктов Молдовы решили объединиться с Румынией 25.03.2018, 18:14

1,764

В Кишиневе проходит массовая акция, которая посвящена 100-летию объединения Молдовы с Румынией.

Организаторами акции, на которую прибыли тысячи граждан Румынии, в том числе экс-президент Бэсеску, стали несколько политических сил, которые призывают граждан двух стран к объединению. Это "Блок национального единства", движение "Действие 2012", организация "Unireа", а также ряд политических партий, которые поддерживают объединение Молдовы и Румынии, передает segodnya.ua.

Митинг на площади Великого Национального собрания начался с исполнения гимнов Молдовы и Румынии, после чего фольклорный ансамбль исполнил патриотические румынские песни.

Председатель организации Unirea-ODIP Влад Билецки приветствовал собравшихся, призвав снять границу на реке Прут. Он сообщил, что в апреле сторонники объединения Молдовы с Румынией проведут своеобразный референдум.

"Мы будем ходить из дома в дом, от двери к двери, каждого будем спрашивать – поддерживает ли он объединение. Мы уверены, что объединение состоится, нас много, мы едины", – заявил Билецки.

Лидер Блока национального единства Ион Лященко напомнил, что более 130 населенных пунктов Молдовы уже приняли решение об объединении – местные органы власти утвердили соответствующие декларации.

"Это уже почти 20 процентов населенных пунктов Молдовы. Мы пойдем дальше, мы добьемся объединения. У Румынии никогда не было границы на Пруте, и ее не должно быть", – считает Лященко.

Участники манифестации скандируют "Unire!" (Объединение!), "Unitate!" (Единство), "Romania!", "Долой границу на Пруте!".

Движение транспорта в центре Кишинева заблокировано. Центральная площадь молдавской столицы заполнена манифестантами. Организаторы акции говорят о том, что "на площади собралось десятки тысяч унионистов, а еще сотни тысяч, миллионы румын на двух берегах Прута готовы поддержать их". По оценкам полиции, на площади собралось 20-30 тысяч манифестантов. Все они держат флаги Молдовы и Румынии, а также флаги в цвета румынского триколора с надписями названий населенных пунктов, принявших Декларации об объединении. Перед сценой, по всей длине площади лежит флаг Румынии длиной в несколько сотен метров.

В манифестации также участвуют представители политических партий, выступающих за объединение Молдовы с Румынией. Кроме флагов Румынии, они держат и партийные флаги.

Для участия в митинге приехало несколько тысяч жителей Румынии, а также бывший президент Румынии Траян Бэсеску, который будет выступать в конце митинга.

За манифестацией наблюдают несколько сот полицейских, которые не вмешиваются в действия манифестантов. Манифестация проходит мирно и без эксцессов.