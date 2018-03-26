Марина Адамович: Двум автомобилям в нашем дворе порезали шины 6 26.03.2018, 7:57

3,285

Марина Адамович

Сторожившие Николая Статкевича «пинкертоны» оказались еще мелочнее.

Об этом в «Фейсбуке» сообщила супруга одного из лидеров БНК Николая Статкевича Марина Адамович.

«Бонусом к последней веселой неделе и сегодняшнему веселому деньку - восемь порезанных шин, которые восстановлению не подлежат, и две неподвижные машины на дисках. Зато, что радует, во дворе, за забором и под замком.

Полагаю, у доблестных пинкертонов в дорогих тепленьких, круглосуточно работающих авто хороший сон, и, чтобы «объект» не убежал, так вот прошлой ночью решили задачу.

Они еще мельче, чем я думала».

Напомним, что Николай Статкевич был арестован утром 25 марта и осужден на 10 суток административного ареста. Вечером того же дня политик вышел на свободу. Вместе со Статкевичем были освобождены арестованные ранее Владимир Некляев, Максим Винярский, Евгений Афнагель, Леонид Кулаков и Вячеслав Сивчик.