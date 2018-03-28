БАЖ поддержала Павла Левинова в борьбе за разблокировку «Хартии-97» 1 28.03.2018, 14:44

Павел Левинов

Фото: DW

Белорусская ассоциация журналистов присоединится к процессу в Минском городском суде.

В феврале витебский правозащитник Павел Левинов подал в суд на Министерство информации Беларуси в связи с блокировкой сайта «Хартия-97».

В жалобе витебский правозащитник отмечает, что блокировка информационного ресурса нарушает его право на получение информации и является недопустимым ограничением свободы мысли и ее выражения, сообщает сайт ОО БАЖ.

8 февраля суд Центрального района отказал Левинову в возбуждении дела по его жалобе в связи с якобы «не подведомственностью дела суду».

Сейчас Павел Левинов обжалует это решение в Минском городском суде. Процесс пройдет в четверг, 29 марта в 17 часов.

В процессе позицию общественности намерен выразить ОО «Белорусская ассоциация журналистов» - такой порядок предусмотрен статьей 78 Гражданско-процессуального кодекса.

Позиция ОО «Белорусская ассоциации журналистов» в этом процессе однозначна: государственный орган ограничил право гражданина на получение информации с сайта «Хартия-97», поэтому гражданин должен иметь право обжаловать это решение.

Напомним, что 24 января режим Лукашенко заблокировал независимый информационный ресурс Charter97.org. Блокировку подтвердил первый замминистра информации Игорь Луцкий. Министерство информации возглавляет Александр Карлюкевич.

Обойти блокировку можно и вот инструкции:

- Самый простой способ читать «Хартию'97»

- Как обойти блокировку сайта «Хартия-97»

- Как обойти блокировку сайта на Android и iOS

- Поменяйте DNS на своем компьютере и читайте Хартию

- Читайте «Хартию-97» в социальных сетях.