Депутаты Европарламента написали письмо Федерике Могерини в защиту «Хартии-97»
- 29.03.2018, 13:05
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Евродепутаты предлагают изменить политику ЕС в отношении Беларуси.
Вице-президент Европарламента Павел Теличка, глава делегации Европарламента по отношениям с Беларусью Богдан Здроевский и евродепутаты от Франции, Нидерландов, Чехии, Литвы и Хорватии обратились с письмом к Верховному представителю Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Федерике Могерини.
Блокировка сайта Charter97.org является актом цензуры, и поэтому надежды на то, что в Беларуси происходит настоящая либерализация являются необоснованными, считают авторы письма. Евродепутаты предлагают изменить политику ЕС в отношении Беларуси: «развитие наших отношений с Минском должно быть обусловлено, прежде всего улучшением прав и свобод белорусов».
Приводим текст письма целиком:
«Уважаемый Верховный представитель, дорогая госпожа Могерини,
Как вам известно, на протяжении многих лет в Республике Беларусь преследуются независимые СМИ. За некоторыми незначительными исключениями, газеты и телевидение или производятся в России, или находятся под контролем государства.
Из-за относительной свободы онлайновой среды и меньшего контроля со стороны правительства независимые СМИ переместились в интернет и вещают с заграничных серверов, при этом большинство из пятидесяти первых по популярности сайтов в Беларуси являются независимыми.
Однако недавно белорусское правительство заблокировало несколько новостных интернет-порталов, включая «Хартию-97» и «Белорусский партизан». Главная мишень правительства - это те СМИ, которые концентрируются на таких темах, как коррупция и невыполнение государством своих обязательств по социальным и экономическим показателям. К сожалению, эти акты цензуры свидетельствуют о новых притеснениях различных оппозиционных СМИ в Беларуси и подрывают обоснованность надежд на то, что в Беларуси происходит настоящая либерализация.
По нашему мнению, такие акты цензуры и действия являются контр-продуктивными для прогресса в других областях отношений ЕС-Беларусь, включая создание предпосылок для экономического сотрудничества, возросший объем помощи Беларуси со стороны ЕС и либерализация визового режима. В то время как мы ценим непрерывные усилия последних лет по улучшению двусторонних отношений между Беларусью и ЕС, мы также считаем, что своими внешними действиями Европейский Союз должен играть важную роль в продвижении и защите свободы прессы и средств массовой информации. Свобода прессы и СМИ - это ключевой элемент демократии и открытого общества.
Свобода СМИ как таковая должна быть одним из средоточий политики ЕС в отношении Беларуси и частью обширной и последовательной стратегии, где развитие наших отношений с Минском должно быть обусловлено, прежде всего, улучшением прав и свобод белорусов.
Искренне ваши,
Павел Теличка (Вице-президент Европарламента)
Богдан Анджей Здроевский (Глава делегации Европарламента по отношениям с Беларусью)
Мариетте Шааке (Нидерланды)
Петрас Ауштревичюс (Литва)
Йозо Радош (Хорватия)
Натали Гресбек (Франция)
Петр Ежек (Чехия)