закрыть
29 марта 2018, четверг, 17:33
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

Спецдокладчик ООН выступил в поддержку белорусских независимых журналистов

2
  • 29.03.2018, 15:17
  • 1,290
Миклош Харашти

Белорусский режим пытается установить полный контроль над средствами массовой информации.

Специальный докладчик ООН Миклош Харашти, выступая 28 марта в Женеве по вопросу о положении в области прав человека в Беларуси, заявил:

- Более 100 мирных манифестантов, политических активистов и журналистов не смогли добраться до места проведения митинга или были задержаны 25 марта. Подавление права на свободу слова продолжается по всей стране, где государство осуществляет полный контроль над средствами массовой информации.

Министерство информации в январе 2018 года объявило о блокировке сайта Charter97.org, который известен как площадка для высказывания критических взглядов на работу правительства. Властями заявлено, что было нарушено законодательство о СМИ. Но не представлено никаких доказательств этого, - говорится в заявлении спецдокладчика.


популярное за неделю

Мнение

Сена жаваць і песні спяваць
Сена жаваць і песні спяваць Уладзiмiр Някляеў
Быть свободным или быть «послушным»
Быть свободным или быть «послушным» Максим Винярский
Танец с граблями
Танец с граблями Ирина Халип
Власти не хотят расставаться со своим корытом
Власти не хотят расставаться со своим корытом Леонид Кулаков