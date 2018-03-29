Спецдокладчик ООН выступил в поддержку белорусских независимых журналистов 2 29.03.2018, 15:17

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Миклош Харашти

Белорусский режим пытается установить полный контроль над средствами массовой информации.

Специальный докладчик ООН Миклош Харашти, выступая 28 марта в Женеве по вопросу о положении в области прав человека в Беларуси, заявил:

- Более 100 мирных манифестантов, политических активистов и журналистов не смогли добраться до места проведения митинга или были задержаны 25 марта. Подавление права на свободу слова продолжается по всей стране, где государство осуществляет полный контроль над средствами массовой информации.

Министерство информации в январе 2018 года объявило о блокировке сайта Charter97.org, который известен как площадка для высказывания критических взглядов на работу правительства. Властями заявлено, что было нарушено законодательство о СМИ. Но не представлено никаких доказательств этого, - говорится в заявлении спецдокладчика.