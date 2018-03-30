Активиста оштрафовали за баннер в поддержку «Хартии-97» 1 30.03.2018, 11:23

Суд Первомайского района Минска вынес решение без опроса свидетелей.

Активист Роман Головашко был оштрафован заочно судом Первомайского района Минска на 20 базовых величин за вывешивание баннера «Свободу «Хартии-97», сообщает «Радыё Свабода».

Судья Юрий Горбатовский признал «вину» активиста на основании скриншота с заблокированного в Беларуси сайта «Хартии-97», свидетелей не опрашивали, заседание суда заняло 15 минут.

Раньше за вывешивание этого баннера был приговорен к 10 суткам ареста активист «Европейской Беларуси» Леонид Кулаков, который вышел на свободу вечером 25 марта.

Напомним, что 24 января режим Лукашенко заблокировал независимый информационный ресурс Charter97.org. Блокировку подтвердил первый замминистра информации Игорь Луцкий. Министерство информации возглавляет Александр Карлюкевич.

Обойти блокировку можно и вот инструкции:

- Самый простой способ читать «Хартию'97»

- Как обойти блокировку сайта «Хартия-97»

- Как обойти блокировку сайта на Android и iOS

- Поменяйте DNS на своем компьютере и читайте Хартию

- Читайте «Хартию-97» в социальных сетях.