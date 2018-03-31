«Будем перекрывать фуры собой» 31.03.2018, 13:53

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Жители Коломны у поселка Первомайское

Фото: DW

После Волоколамска бунты жителей Подмосковья перекинулись в Коломну.

После бунта в Волоколамске из-за переполненных мусорных полигонов в центре внимания – Коломна, где активистов задерживает полиция, а глава города ведет переговоры с населением через правозащитников. Подробности – в репортаже dw.com.

Жители Коломны, в которую за архитектурой и пастилой приезжают до 200 тысяч туристов в год, не задумывались о том, что в десяти километрах от них вообще есть какая-то свалка, до лета 2017 года. Тогда по трассе пошли первые вереницы мусоровозов с московскими номерами. А уже к ноябрю 2017-го стало очевидно: объем мусора впятеро больше, чем может принять полигон "Воловичи". Мусорная гора разрослась так, что ее сложно было не заметить.

Кроме того, жители окрестных поселков, в первую очередь Первомайского, стали жаловаться на запах. Тогда же прошла первая встреча с главой города Денисом Лебедевым. Тот показывал документы, в том числе из прокуратуры. Звучали фразы - "техногенная катастрофа", "экологическая опасность". Жители поняли, что мусор на полигон завозят с большими нарушениями. Например, не просыпают грунт между слоями мусора. Как говорят активисты, единственное, что тогда сделал глава города, - разрешил им повесить свои видеокамеры для подсчета мусоровозов.

Первая инициативная группа

После этой встречи, на которой жители перезнакомились друг с другом, и возникла первая инициативная группа. Один из ее участников создал группу "Вконтакте", в которую всего за несколько дней вступили более 10 тысяч человек (в самой Коломне - 144 тысячи жителей).

Когда спустя четыре месяца стало ясно, что город не может решить проблему, 40 активистов решили вывести историю на федеральный уровень. 25 марта люди вышли на развилку у железной дороги и поселка Первомайский (в паре километров от самого ТБО "Воловичи"), через которую идет дорога на свалку. И начали перекрывать дороги московским мусоровозам.

На четвертый день протестующую Коломну разогнала полиция. Итог - 24 задержанных местных активиста, на которых завели административные дела, утраченное местным главой Денисом Лебедевым доверие жителей и уволенный по собственному желанию директор ТБО "Воловичи".

Начало переговоров в Коломне

На следующий день после задержаний, 29 марта, в город по своей инициативе приехала председатель Совета при губернаторе Московской области по развитию гражданского общества и правам человека Марина Юденич. Она уже мирила бунтующее население и власть в Волоколамске.

На встречу Юденич с активистами и главой Коломны корреспондент DW приехала с Вячеславом Егоровым из инициативной группы местных жителей. Он участвовал во многих протестных акциях в Москве в 2011-2015 годах, был зампредседателя партии "Парнас" по Московской области. Но потом разочаровался в политике и ушел в проектную работу менеджером. "Я бы и дальше не занимался общественной деятельностью, если бы не этот полигон", - признается Егоров.

Сидя за столом в местной администрации, он попросил Марину Юденич помочь выстроить диалог не с местной властью, а с областным министерством экологии. Именно от его решений зависит судьба полигона. Юденич пообещала найти чиновника с полномочиями, который регулярно был бы в Коломне.

По словам Марины Юденич, история всех московских полигонов примерно одинаковая и ее вкратце можно объяснить цитатой, как она выразилась, из Ленина: "Нет такой мерзости, которую бы не сделал капиталист ради трехсот процентов прибыли".

- Это Маркс, - поправили ее активисты.

- Ну, пусть Маркс. Очень точный постулат, - добавила Юденич. - Когда люди видят бабки, они уже не думают ни о чем. Я не хочу снимать ответственность с нынешних властей, себя или гражданского общества. Ведь признайтесь, мы все помалкивали до какого-то момента. Но сегодня мы пожинаем плоды предыдущей политики.

Жизнь у полигона "Воловичи" после задержаний

В это время к дороге у поселка Первомайский - месту сбора активистов против полигона - подтянулись коломчане. После работы их чуть больше, чем обычно, - до 100 человек. Обсуждают вчерашние задержания.

Ольга была среди задержанных. Она приехала в поселок днем вместе с 11-летней дочкой. В то же время полиция объявила, что глава города Денис Лебедев едет из Москвы с хорошими новостями: мусор из других регионов в Коломну больше не будут завозить никогда. Жители, многие из которых дежурили у дорог уже четвертые сутки, не поверили словам, не подкрепленными официальными документами. Уходить отказались. Тогда полиция попросила убрать столы с чаем, водой и печеньем, которые волонтеры поставили для себя. В момент уборки Ольгу и задержали.

"Я спросила, за что? Ответ был: а это тебе скажут в суде, - вспоминает Ольга. - Меня с дочкой погрузили в "УАЗик", отвезли в отделение полиции и продержали там почти четыре часа". С нее также взяли объяснение, в котором исказили ее слова. "Якобы я привожу еду, кормлю людей и раздаю листовки. Я попросила все переписать. На что сотрудница полиции вспылила: "Да какая разница, что тут написано!". 30 марта Ольгу ждет суд.

Мужчину, который в самом деле привозил еду и чай для протестующих, тоже задержали 28 марта. Его зовут Михаил, он одет в камуфляжный костюм, на спине - портрет Путина с большой рыбой. "Меня когда полицейский принимал, попросил повернуться лицом. Мол, как-то неудобно Путина..." - смеется Михаил. Через сутки после задержания он - снова среди митингующих, выдает чай и еду уже без столов, прямо из своей машины. Туго набитый пирогами пакет он передал и полицейским: "Там же мальчишки, как сыновья наши, по 20 лет". Пироги приняли.

Мусорный "экспорт" из Москвы

Как и в Волоколамске, многие жители говорят, что до весны этого года даже не знали, где у них в городе свалка. Заметили только, когда о запахе в Первомайском начали писать в соцсетях, а по окружной дороге вереницей потянулись мусоровозы с московскими номерами. "У меня двое детей, я беспокоюсь, в каком городе они будут жить, - говорит Настя. - Вот власти построили областной перинатальный центр, чтобы приезжали сюда рожать. Спрашивается, для чего?"

К вечеру, когда корреспондент DW покидала Первомайское, у поселка продолжали дежурить люди. Курили, щелкали семечки, пили чай из термоса, читали соцсети. Некоторые от скуки подходили к полицейским и фотографировали нагрудные знаки. В воздухе стоял кислый, помойный запах, который сложно игнорировать. "Вы приезжайте рано утром, когда тут всего пять-десять активистов. Мы думаем, тогда они и пустят московские мусоровозы", - посоветовали активисты. Камеры круглосуточного наблюдения, которые им разрешили установить на полигоне в декабре, в среду после задержаний отключили. Приходится снова считать вручную.

Многие ждут 2 апреля, когда закончится экстренно введенный недельный мораторий на ввоз московского мусора. На вопрос, что активисты будут делать, если увидят мусоровоз с московскими номерами, отвечают: "Пойдем на пешеходный переход, будем перекрывать фуры собой. У нас же как в России: если все мирно, никакого результата".