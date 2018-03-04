Под Минском собираются провести корриду 11 4.03.2018, 18:07

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Источник: archive2.ankakh.com

Зоозащитники выступили против.

Портал о туризме tio.by сообщил, что летом в Ратомке туристическая компания собирается организовать бескровное шоу с быками. Зоозащитники из «Центра этичного отношения к природе» собираются написать жалобу в Миноблисполком, Министерство культуры и Минсельхозпрод, пишет citydog.by.

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ?

В июне в Минске пройдут Дни культуры Королевства Испания. В их рамках 9–11 июня на территории Республиканского центра олимпийской подготовки конного спорта и коневодства в Ратомке испанский туроператор Peace Tour SL собирается организовать трехчасовую бескровную корриду, рассказали в турфирме.

– В Испании существует «настоящая коррида» и «бои быков» для развлечения туристов. Бои быков проводят по всему побережью в зоне отдыха туристов. Здесь участвуют начинающие и неизвестные тореадоры и быки с подпиленными рогами (в целях безопасности). В Республике Беларусь настоящая коррида и бои быков никогда не проводились. Поэтому для знакомства наших граждан с испанской культурой и традициями мы решили провести массовое семейное шоу с быками без крови, – говорят в Peace Tour SL.

ЧТО ЗНАЧИТ «БЕСКРОВНАЯ КОРРИДА»?

Мероприятие начнется с парада участников, в котором главное действующее лицо – тореадор «в роскошном одеянии». В программе – шоу с быками без крови с участием тореро и рекортадоров. Рекортадоры выходят на арену к быкам, дразнят их, а потом начинают через них перепрыгивать, исполняя в воздухе акробатические трюки. Продолжительность выступления одного быка – 30 минут, планируется выступление трех быков по 30 минут с интервалами между выступлениями по 10 минут. В это время зрителям покажут шоу фламенко, выступит гитарист, а детей будут развлекать макетами быков. Организаторы рассказали, что ждут 5000 посетителей.

ЧТО БЕСПОКОИТ ЗООЗАЩИТНИКОВ?

Директор «Центра этичного отношения к природе» Людмила Логиновская узнала о предстоящем шоу с быками от журналистов. Она говорит, что даже если коррида будет без крови, она негуманна и неэтична, потому что быков будут транспортировать из Испании, скорее всего, не в самых комфортных условиях.

– Если бы в Беларуси действовал запрет на передвижные зверинцы, то, я уверена, никто не смог бы привезти быков для шоу. В настоящий момент мы добиваемся его полного запрета, – рассказала Людмила.

Логиновская говорит, что после проверок скандального российского зоопарка в Копище она сделала повторный запрос в Министерство природы, чтобы узнать, какие меры приняли в зоопарке, но ответа пока нет. Минприроды подавало предложение внести поправку в проект Закона «Об обращении с животными» и запретить передвижные зоопарки, но в парламенте документ в данный момент вернули на доработку.