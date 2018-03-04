Ксерокс на даче: тайна фальшивой диссертации Путина 14 4.03.2018, 18:59

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Владимир Путин

Президента РФ обвинили в плагиате: его диссертацию «скомпилировал» ректор Горного университета.

В предвыборном штабе Владимира Путина в Петербурге не прекращается склока. В 2000, 2004 и 2012 годах его возглавлял ректор Горного университета, миллиардер Владимир Литвиненко. На этот раз он тоже мечтал стать единоличным главой штаба и уже созвал по этому поводу пресс-конференцию, однако в Москве решили по-другому, и Литвиненко стал лишь одним из четырех сопредседателей. Тогда он объявил, что его не устраивает местоположение штаба, но помещение на Красногвардейской площади было уже оплачено, и Литвиненко создал в Горном университете отдельный штаб, который назвал "технологическим", причем его заместителем стал спикер городского парламента Вячеслав Макаров. Но тут же сопредседатель федерального штаба Елена Шмелева заявила "Коммерсанту", что в петербургском штабе все будут работать на равных, а никакого "технологического" штаба не существует.

Владимир Путин и Владимир Литвиненко в лаборатории Горного университета

Причина этой комичной неразберихи очевидна: имя Владимира Литвиненко связано с чередой скандалов. Недавно он подал иск к антикоррупционному центру "Трансперенси Интернэшнл", сайту "Оффшорам-нет.ру", газете "Деловой Петербург" и трем журналистам – авторам публикаций о его элитной недвижимости. По итогам расследования "Миллиардер с горы" делался вывод о том, что часть этой недвижимости ранее находилась в собственности государства и была передана в управление Горному университету, а затем с помощью "инвестиционных схем" была перепродана. Литвиненко удалось добиться, чтобы дело по его иску слушалось в закрытом режиме.

Ольга Литвиненко

Тот же Василеостровский суд в январе признал недействительными российские паспорта Ольги Литвиненко – дочери ректора-миллиардера. Ольга Литвиненко с 2007 по 2011 год была депутатом Законодательного собрания Санкт-Петербурга, участвовала в работе предвыборного штаба Путина. Семь лет назад, после конфликта с отцом, она бежала из страны. Ее дочь, Эстер-Мария, осталась в России. Ольга Литвиненко утверждает, что ее высокопоставленный отец похитил внучку и теперь выдает за свою дочь. Все попытки Ольги вернуть ребенка оказываются безуспешными. Сейчас она живет в Польше и получила гражданство этой страны.

“Радио Свобода” рассказывало об этой истории в публикациях "Нелюбимая дочь друга Путина" и "Мой отец – теневой кассир Путина". Информация, предоставленная Ольгой Литвиненко, помогла провести расследования, выводы которых Владимир Литвиненко теперь пытается оспорить в суде. 24 января Ольга Литвиненко выступила в Сейме Литвы. Она добивается включения своего отца и его друзей в список Магнитского. На 7 марта назначено ее выступление в парламенте Эстонии.

"Страной правит бандитская путинская группировка, которая пришла из Петербурга и сейчас метастазами разрастается на всю Россию, уничтожая ее, ведя к экономическому краху. Мой отец, будучи руководителем трех предвыборных штабов, а также доверенным лицом Путина, является пособником того, что в России всеми возможными способами нарушаются права человека. Он является одним из теневых кассиров, как Ролдугин, держит капитал Путина", – говорит Ольга Литвиненко. Она уверена, что ее выступления сыграли свою роль в том, что влияние Владимира Литвиненко сократилось. "Он объявил на пресс-конференции, что возглавит штаб Путина. Потом эту пресс-конференцию резко отменили. После этого выясняется, что он будет сопредседателем. Традиционно штаб в родном городе Путина находился в Горном институте. А теперь в Горном штаба нет, и мой отец всего лишь четвертый сопредседатель, то есть практически отстранен от штабной деятельности".

Одна из тайн Владимира Путина, которая хорошо известна Ольге Литвиненко, связана с тем, как он защищал свою кандидатскую диссертацию. Произошло это в 1997 году, в том самом Горном институте, ныне университете, который возглавляет Владимир Литвиненко. Путин в ту пору уже перебрался в Москву и занимал должность заместителя управляющего делами президента РФ. Вслед за Путиным, в 1998 году защитился в Горном и Игорь Сечин, по образованию филолог-романист, преподаватель португальского и французского языков. Его диссертация называлась "Экономическая оценка инвестиционных проектов транзита нефти и нефтепродуктов (на примере нефтепродуктопровода Кириши-Батарейная)".

В 2006 году исследователи Брукингского института в Вашингтоне обнаружили в диссертации Владимира Путина под названием "Стратегическое планирование воспроизводства минерально-сырьевой базы региона в условиях формирования рыночных отношений" плагиат: 16 из 20 страниц, которыми начинается ключевая часть работы Путина, были либо скопированы, либо переписаны с минимальными изменениями из книги "Стратегическое планирование и политика" профессоров Питтсбургского университета Уильяма Кинга и Дэвида Клиланда, опубликованной в 1979 году, а в 1982-м переведенной на русский язык. Шесть диаграмм и графиков из работы Путина почти полностью совпадают с американскими. "Правда, кое-где меняли междометия или запятые переставляли. 16 страниц текста и схем просто copy-paste, copy-paste, copy-paste. Из 216 страниц работы 140 – это методичка по ленинградским минеральным ресурсам, 16 страниц из основных теоретических глав – питтсбургские ученые. В своей диссертации Путин сам написал, по-видимому, всего пару страниц", – рассказывает Игорь Данченко, обнаруживший плагиат. После публикаций в американской прессе о диссертации Путина он стал получать телефонные угрозы: "В России в госструктурах вам не работать после такого!"

В интервью журналу "Власть" в 2006 году Владимир Литвиненко говорил: "За работой я следил с самого начала. Первый вариант диссертации Владимира Путина, человека "неакадемического", вызвал замечания и был отклонен, и мы рекомендовали доработать. Через несколько месяцев он принес совершенно переработанный вариант с учетом замечаний и был допущен к защите. Поэтому у меня нет никаких сомнений, что работал он самостоятельно". Сам президент России и его представители обвинения в плагиате не комментировали.

Как же на самом деле Владимир Путин стал кандидатом экономических наук? Ольга Литвиненко рассказывает о том, как была написана эта диссертация и десятки других:

– Начнем с предыстории. Мой отец в 1991 году познакомился с Путиным через Геннадия Белика – председателя Ассоциации ветеранов внешней разведки. Белик руководил незаконным вывозом редкоземельных металлов в западные страны. Мой отец был привлечен в этот бизнес в качестве специалиста по минеральным природным ресурсам. В 1994 году Путин и Белик сделали его ректором. Было оказано определенное давление, где-то даже подкуп представителей профессорско-преподавательского состава, которые входили в ученый совет и имели право голосовать, и таким образом были организованы выборы. Ректором он стал в 1994 году. После того как он стал ректором, он использовал свои должностные полномочия и организовал незаконный бизнес – изготовление диссертаций. Тогда был бум, все хотели стать кандидатами или докторами наук. На основе плагиата делались различного рода диссертации для высокопоставленных лиц. И Рем Вяхирев там защищался, я была на предзащите, и сын Вяхирева, и Виктор Зубков защищался, и Путин воспользовался услугами своего ставленника. Фактически в старейшем техническом вузе страны была организована преступная группировка из уважаемых людей, профессоров, преподавателей, научных деятелей. Я знаю их имена, но называть пока не буду: может быть, они сами признаются. Они организовали такой бизнес, это было на потоке: штамповались фиктивные диссертации с заведомо понятным результатом на защите. "Под ключ" там входила предзащита, защита, потом это все отец проталкивал через Высшую аттестационную комиссию, чтобы не было никаких вопросов к счастливому обладателю высокой научной степени, кандидату или доктору наук. Я там работала помощником ректора и все это видела. Ставки примерно были от 30 тысяч евро за кандидатскую диссертацию, а если мы говорим о докторских, то здесь варьировалось от степени крутости бизнесмена, от 50 до 100 тысяч евро. Очень много людей из "Газпрома" защищались. Каким образом получали деньги? Это просто был кэш, клали под столом. Каким образом получали вознаграждение люди, которые писали диссертации? Не всем же писал мой отец, как Путину, а писала группа из профессорско-преподавательского состава. Соответственно им закрывались договора из внебюджетного фонда института под якобы научную деятельность, им официально выплачивалась зарплата.

А Путину он писал лично эту диссертацию. 1997 год, лето, к нам на дачу завезли ксерокс, мой отец взял отпуск. Путин никогда не появлялся у нас на даче, никогда не консультировался с моим отцом о диссертации, то есть это не было так, что приходит аспирант к профессору: у меня есть такие вопросы, давайте обсудим, перепишите и так далее. Нет, здесь этого совершенно не было. То есть все это написал исключительно мой отец. И вот как это делалось: брались различные книги, какой-то абзац нравился, значит мы кладем эту страничку на ксерокс, потом он вырезал то, что ему понравилось, наклеивал на листы формата А4, добавлял свой комментарий и дальше шел какой-нибудь другой абзац. Все это я видела, это было на моих глазах.

Владимир Литвиненко

– Американцы нашли один из источников – книгу 1979 года. Наверное, ваш отец не подозревал, что плагиат можно будет так просто вычислить.

– На тот момент он думал, что это просто закроется где-нибудь в архиве. Я работала в первом штабе Путина, и к нам пришел журналист "Вашингтон Пост". И он сказал: я хочу ознакомиться с авторефератом диссертации будущего президента. Ректор сказал: нет, это стратегический, сверхсекретный документ, мы его не можем показывать западным СМИ. Журналист говорит: "Это неправильно, я буду здесь сидеть до тех пор, пока вы не дадите мне ознакомиться с диссертацией, я имею на это право". После этого инцидента в Горном появилась охрана, которая отсеивала инакомыслящих.

– Сколько заплатил за диссертацию Путин?

– Не знаю, но может быть, отец ему даже написал бесплатно. Во-первых, это его ставленник на посту ректора, у них совместный бизнес, и не один. Поэтому мне кажется, здесь не шла речь об определенной денежной сумме. Возможно, эта была благодарность моего отца за помощь в получении должности ректора. Плюс их всю жизнь соединяли различные бизнес-интересы. Кроме редкоземельных металлов, там нефтянка, золото, бриллиантовый бизнес. "Трансперенси" хорошее расследование провела, но это только верхушка айсберга, что на самом деле делал и делает мой отец.

– На защите Путина вы не были?

– Нет, но видела фотографии с предзащиты. Он там действительно был, ему написали, что он должен сказать. Подготовленные, заранее выбранные члены диссертационного совета проголосовали за. Это была часть договора, как фабриковались эти диссертации. Всегда был заведомо положительный результат, не должно было быть никаких сомнений, что диссертация может не пройти защиту. Это же как экзамен, защита и предзащита, ты сдаешь экзамен или не сдаешь. Здесь был заведомо положительный результат.

– И ни разу никто в институте не пытался взбунтоваться, совесть ни у кого не дрогнула?

– Был один профессор, я не хочу сейчас называть его имя. Потом хулиганы на него напали при очень странных обстоятельствах. Еще один профессор выступал против режима: что нет никакой свободы в Горном для преподавателей и студентов, а стал какой-то режимный объект. Его тоже травили по административной линии, не давали даже проводить научные исследования. Но в основном все боялись. Ведь все прекрасно знают, какие зверства может творить мой отец. Лично на моих глазах он избил охранника, который с ним не поздоровался вовремя. Это страшный человек, его действительно боятся.

– Сейчас суд в Петербурге заочно признал недействительным ваш паспорт. Что все это значит?

– Просто мой отец боится, что я вернусь в Россию. Он придумал такое дело, совершенно абсурдное по своей сути. В России Путина можно вершить любой абсурд. Мы сейчас обжаловали это решение, поэтому надеюсь, что паспорт все-таки не аннулируют. Хотя это тот же самый Василеостровский суд, где приняты все абсурдные решения в отношении меня, где утвердили факт моего якобы похищения, с согласия которого арестовано мое имущество, с согласия которого у меня похищена дочь, с согласия которого у меня хотели отобрать сына. Теперь в Василеостровском суде мой отец судится с "Трансперенси", с "Деловым Петербургом" и с журналисткой Ирой Панкратовой, которая провела потрясающее исследование, основанное на реальных фактах. Я сама предложила и "Трансперенси", и всем остальным, что готова быть реальным свидетелем, потому что я была ассистенткой у моего отца, многое видела, многое знаю и готова подтвердить, что все, что написала "Трансперенси", – это полная правда.

– Остались две недели до президентских выборов в России. Что вы думаете, как бывший депутат, человек, знающий Владимира Путина и его друзей и работавший в его штабе, о том, что ждет Россию?

– Россию ждет только худшее, экономический упадок, полная катастрофа на международной арене. Институт самодержавия Путина только будет усиливаться. Европа объединяется, все стараются искать пути к сотрудничеству, а он действует старыми советскими методами – укрепление общества путем милитаризации, холодная война, ядерное оружие. Это не выборы – это псевдовыборы, и результат абсолютно очевиден. А все остальные участники выборов – подставные фигуры, которые делают их с виду легальными, хотя на самом деле мы все понимаем, что кандидат только один.