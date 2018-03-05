Вадим Иосуб: Долги правительства обходятся экономике слишком дорого 4 5.03.2018, 8:46

2,401

Вадим Иосуб

Беларусь не сможет самостоятельно погасить новый заем по евробондам.

Беларусь разместила еврооблигации на $600 млн на 12 лет под 6,2% годовых. Это низкая ставка, но дорогая для страны.

Размещение еврооблигаций, или евробондов, — это процесс, когда государство берет в долг валюту на международных рынках и у частных инвесторов. На внешнем рынке есть и другие типы займов: от международных финансовых организаций, например, МВФ, межправительственные, рыночные. Евробонды — это способ размещения рыночных займов, пояснил «Брестской газете» старший аналитик «Альпари» Вадим Иосуб.

К плюсу евробондов можно отнести то, что эти займы не обременены дополнительными условиями, то есть Беларусь не обещает провести реформы, достигнуть каких-либо политических соглашений. Минус в том, что процент по евробондам, как правило, выше, чем по займам межправительственным или у международных финансовых организаций. Там — льготная ставка, тут — рыночная, которая свидетельствует о том, насколько Беларусь надежна в глазах международных инвесторов. Чем менее надежен заемщик, тем под большую ставку он может одолжить деньги.

Внешний госдолг Беларуси по состоянию на 1 февраля 2018 года составляет $15,8 млрд, по данным Минфина Беларуси.

По словам Иосуба, 6,2% — самая низкая ставка за все время, что Беларусь размещала евробонды. Например, в январе 2011 года страна разместила семилетние еврооблигации на $800 млн под 8,95% годовых, это был третий в истории Беларуси выход на рынок с евробондами. Но и ставка в 6,2% в два раза выше той, которую можно было бы получить от МВФ, отмечает Иосуб. Но тогда бы пришлось проводить реформы. «Несмотря на то что это самый низкий процент, для нашей экономики это достаточно дорого. Хорошо было бы, если бы процент по долгам не превышал темпы роста ВВП, тогда экономика имела бы доходы, позволяющие обслуживать долг», — отметил экономист. Он предполагает, что Беларусь не сможет самостоятельно погасить долг без того, чтобы сделать новый заем.

Правительство пытается привлечь валюту и на внутреннем рынке при помощи валютных облигаций. Но этого недостаточно, чтобы полностью рефинансировать госдолг.

По данным Минфина, пиковый объем заявок на приобретение еврооблигаций нового выпуска превысил 3 млрд долларов, заявки подали более 190 международных инвесторов. Финальная книга составила 2,4 млрд долларов.

52% нового выпуска приобрели инвесторы из США, 30% — из Великобритании, 17% — из континентальной Европы, 1% — из Азии.

В ближайшие три года правительство Беларуси рассчитывает снижать величину внешнего государственного долга, рефинансируя долги на сумму около 1 млрд долларов в год с помощью привлечения средств на рынках капитала Европы, США, России и Китая.

В целом на погашение и обслуживание внешнего государственного долга Беларусь в 2018 году должна направить 3,1 млрд долларов. Основные выплаты связаны с валютными обязательствами перед Россией и инвесторами, которые ранее купили белорусские евробонды.