«Движение пяти звезд» выиграло выборы в Италии 2 5.03.2018, 9:09

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Более половины мест в новом парламенте страны получают евроскептики.

Три политические силы, которые исповедуют идеологию евроскептицизма, получают убедительное большинство мандатов в обеих палатах нового итальянского парламенте.

Об этом свидетельствуют промежуточные результаты подсчета голосов, обнародованные Центральной избирательной комиссией, сообщает "Европейская правда".

По состоянию на 6:30 утра по киевскому времени лидером остается популистское "Движение 5 звезд". Его результаты недостижимы для всех остальных партий – в нижней палате парламента движение набирает 30,68% голосов (хотя несколько уступает условной коалиции правых партий, в которую входят сразу 4 политические силы).

Между тем в составе условной "правой коалиции" есть две партии, которые также являются евроскептиками, в том числе лидер этой "коалиции", националистическая партия Лига севера (Lega Nord). Их результат по состоянию на утро 5 марта – 18,79% голосов. Третья евроскептическая сила, которая преодолевает избирательный барьер – партия "Братья Италии" (Fratelli d'italia), которая также исповедует национализм. Их результат – 4,2%.

Таким образом, суммарный результат этих партий составляет 53,67%, а с учетом "бонусов" от тех партий, которые не попали в парламент, они будут контролировать еще большую долю депутатских голосов.

Подсчет Repubblica.it

В Сенате показатель евроскептиков еще выше. По состоянию на 6:30 утра названные партии набирают 31,33%, 18,41% и 4,22% соответственно.

Пока неизвестно, сформируют евроскептики коалицию; этот вариант не считается наиболее вероятным.

Стоит заметить, что и "5 звезд" и "Лига севера" незадолго до выборов отказались от лозунгов о выходе Италии из Еврозоны, хотя во многих других вопросах остаются на евроскептическиих позициях.