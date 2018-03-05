закрыть
5 марта 2018, понедельник, 11:56
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

На расчистку снега в Минске отправили более 40 тысяч человек

7
  • 5.03.2018, 9:29
  • 1,365

Около 1,5 тысяч из них – военные.

Более 40 тыс. человек приняли участие в уборке снега в столице 4 марта, сообщила корреспонденту агентства «Минск-Новости» начальник управления городского хозяйства и энергетики Мингорисполкома Марина Малаева.

К расчистке улиц и дворов подключились жители, общественные организации и около 1,5 тыс. военнослужащих.

Работники и техника коммунальных служб работали в усиленном режиме, в жилищных организациях рабочий день был продлен, а выходной в воскресенье отменен. В районах желающим помочь в уборке выдавали инвентарь.


популярное за неделю

Мнение

80% белорусов хотят освободиться от ненавистного им «пересидента»
80% белорусов хотят освободиться от ненавистного им «пересидента» Николай Статкевич
Рыхтуйце сцягі і добры настрой!
Рыхтуйце сцягі і добры настрой! Яўген Афнагель
Заговор равнодушных
Заговор равнодушных Ирина Халип
С кем воюем, дядя?
С кем воюем, дядя? Виктор Шендерович