На расчистку снега в Минске отправили более 40 тысяч человек 7 5.03.2018, 9:29

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Около 1,5 тысяч из них – военные.

Более 40 тыс. человек приняли участие в уборке снега в столице 4 марта, сообщила корреспонденту агентства «Минск-Новости» начальник управления городского хозяйства и энергетики Мингорисполкома Марина Малаева.

К расчистке улиц и дворов подключились жители, общественные организации и около 1,5 тыс. военнослужащих.

Работники и техника коммунальных служб работали в усиленном режиме, в жилищных организациях рабочий день был продлен, а выходной в воскресенье отменен. В районах желающим помочь в уборке выдавали инвентарь.