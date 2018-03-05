Военные просто «подставили» Путина? 22 Андрей Рискин

5.03.2018, 10:20

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В своем послании правитель РФ вступил в противоречие с законами физики.

В своем Послании Федеральному Собранию глава России сообщил о новых успешных военных разработках в стране. Ну, о тяжелой межконтинентальной баллистической ракете «Сармат», которую невозможно перехватить самыми современными комплексами ПВО, СМИ, в том числе и «НГ», писали не раз. «Сармат», по оценкам экспертов, сможет доставить разделяющуюся головную часть массой до 10 тонн в любую точку мира: как через Северный, так и Южный полюс.

Кроме того, по словам главы государства, в декабре поставлен на опытно-боевое дежурство в Южном военном округе новый самолет-носитель «Кинжал», испытания которого успешно завершены. «Важнейшим этапом в разработке современных систем вооружения стало создание высокоточного гиперзвукового авиационно-ракетного комплекса, так же, как вы наверняка поняли, не имеющего мировых аналогов. Его испытания успешно завершены», – сказал Путин. Уникальные летно-технические характеристики высокоскоростного самолета-носителя, по его словам, позволяют доставлять ракету в точку сброса за считанные минуты, а сама ракета, летящая со скоростью, превышающую скорость звука в 10 раз, осуществляет маневрирование на всех участках траектории полета. При этом ракета гарантированно преодолеет все существующие и перспективные системы ПВО и ПРО, доставляя к цели на дальность более 2 тыс. км ядерные и обычные боевые заряды. Об этом комплексе писалось еще в конце 2000-х, но в последнее время эта тема как-то прошла мимо военных экспертов.

Наконец, как выясняется, начато серийное производство новейшего стратегического комплекса «Авангард», способного «совершать полеты в плотных слоях атмосферы на межконтинентальную дальность на гиперзвуковой скорости, превышающей число Маха более чем в 20 раз». «Использование новых композитных материалов позволило решить проблему длительного управляемого полета планирующего крылатого блока практически в условиях плазмообразования. Он идет к цели как метеорит, как горящий шар, как огненный шар. Температура на поверхности изделия достигает 1600-2000 градусов по Цельсию. Крылатый блок при этом надежно управляется», – сказал Путин.

Далее президент России рассказал, по его словам, о вообще «фантастических» достижениях отечественного оборонно-промышленного комплекса. В стране, оказывается, появились неуязвимые скоростные ядерные подлодки-беспилотники, для которых создана уникально малая ядерная установка. Эти подводные дроны способны двигаться на очень большой глубине и на межконтинентальную дальность со скоростью, кратно превышающей скорость подводных лодок, самых современных торпед и всех видов, даже самых скоростных, надводных кораблей. При этом данные аппараты, которые могут быть оснащены как обычными, так и ядерными боеприпасами, «обладают низкой шумностью, высокой маневренностью и неуязвимы для противника». А ядерная установка на этих самых беспилотниках в сто раз меньше, чем на современных атомных подводных лодках.

Правда, кое-что смущает. Ну не может подводная лодка иметь скорость больше, чем у торпеды или, к примеру, у современного надводного корабля. Это просто противоречит законам физики. И с размером реакторам тоже какая-то «фантастика». Ну ладно, допустим, на подводный дрон поставили атомный реактор (мы же не знаем размеров этого дрона, может, он больше «Юрия Долгорукого»). Хотя о какой бесшумности тогда можно говорить? И уж тем более о «кратно превышающей скорости»?

Кстати, самой быстрой подводной лодкой всех времен и народов считается советская лодка К-162 (проект 661), которая могла развивать скорость в подводном положении 44,7 узла (80,4 км/час). А средняя скорость атомных подводных лодок составляет 30 узлов в подводном положении. Например, подводные лодки проекта 955 «Борей» имеют подводную скорость 29 узлов. Самые скоростные надводные боевые корабли имеют скорость в 60-70 узлов. То есть если мы говорим о кратности, то новый подводный дрон имеет скорость как минимум 120-140 узлов (это 250 км в час, причем под водой).

Но самое интересное, что в РФ, оказывается, уже провели успешный пуск новой крылатой ракеты с ядерной энергетической установкой! «В конце 2017 года на центральном полигоне Российской Федерации состоялся успешный пуск новейшей российской крылатой ракеты с ядерной энергоустановкой», – сказал Путин, обращаясь к Федеральному Собранию. По словам президента, в ходе полета энергетическая установка вышла на заданную мощность, обеспечила необходимый уровень тяги: «Проведенный пуск ракеты и комплекс наземных испытаний позволяют перейти к созданию принципиального нового типа вооружения – стратегического комплекса ядерного оружия с ракетой, оснащенной ядерной энергетической установкой».

Есть подозрение, что военные главу государства просто подставили. К примеру, крылатая ракета Tomahawk имеет длину 6,25 м, а ее стартовый вес – 1,5 тонны (в зависимости от модификации, достигает 1,5 т). Представить себе крылатую ракету с ядерным реактором (не боеголовкой) просто нереально. Потому что никто в мире (и даже в России), надо полагать, еще не создал, и вряд ли когда создаст, ядерный реактор весом всего лишь в полтонны.

Андрей Рискин, заместитель главного редактора «Независимой газеты»