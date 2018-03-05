Шуневич: Нужно жестко карать бытовых пьяниц и вообще всех алкоголиков 48 5.03.2018, 10:27

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МВД пообещало разработать экстренные меры.

На уровень преступности в стране серьезное влияние оказывают «те лица, которые злоупотребляют спиртным, те, у которых спиртное стало продуктом питания, продуктом ежедневного потребления». Об этом в эфире ОНТ рассказал министр внутренних дел Игорь Шуневич, сообщает tut.by.

— Нам нужно очень жестко карать бытовых пьяниц и вообще всех алкоголиков. У них все гипертрофировано: сознание, поведение. В ближайшее время мы будем экстренно вырабатывать новые методы минимизации вредных последствий пьянства, — сообщил глава МВД.

В нашей стране каждое четвертое преступление совершается в состоянии алкогольного опьянения. Доля убийств, умышленных тяжких телесных повреждений, грабежей, разбоев и хулиганств в пьяном состоянии достигает 70−80%.

Напомним, сейчас МВД предлагает ограничить розничную торговлю алкоголем. Нововведения могут кардинально изменить привычное представление о покупке спиртного в Беларуси. Число торговых объектов, в которых продается алкоголь, в нашей стране в разы превышает их количество в развитых странах. У нас по стране на 10 тысяч человек, включая детей и престарелых, приходится 17 магазинов с алкоголем. А это один магазин на 600 человек. При этом, например, в Швеции и Норвегии один магазин, где продают напитки крепче 4,75%, приходится на 4,5 тысячи человек, в Финляндии — на 6,3 тысячи, Исландии — на 15,9 тысячи.

На диспансерном учете в стране на 1 августа 2017 года состояли около 164 500 больных алкоголизмом. При этом в Минске — около 35 тысяч человек.