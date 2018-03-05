Ангела Меркель: история успеха прагматичного политика 3 5.03.2018, 10:38

Ангела Меркель

Подобное удавалось лишь Колю и Аденауэру.

Не только первая женщина-канцлер Германии, но и политический долгожитель - Меркель в четвертый раз станет канцлером, до этого это удавалось лишь Колю и Аденауэру. А ведь в нее не верили, пишет dw.com.

Пожалуй, ни одного политика в послевоенной истории Германии не недооценивали так сильно, как дочь пастора из восточногерманской провинции Ангелу Меркель (Angela Merkel). Нефотогеничная, лишенная харизмы и выдающихся ораторских способностей...

Тем не менее канцлер ФРГ идет на новый, уже четвертый по счету, срок. На парламентских выборах, которые прошли в Германии 24 сентября, ее партия Христианско-демократический союз (ХДС) в блоке с баварским Христианско-социальным союзом (ХСС) набрала наибольшее число голосов. Впрочем, одно лишь это не обеспечивало Меркель право сохранить за собой канцлерский пост. Ей предстояло сформировать правительство. Поиск партнеров и процесс коалиционных переговоров длился около пяти месяцев. Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), ранее входившая в "большую коалицию" с Меркель, после поражения на выборах в бундестаг заявила об уходе в оппозицию. Последовавшая за этим попытка ХДС/ХСС сформировать коалицию "Ямайка" с "зелеными" и свободными демократами завершилась безуспешно. В итоге договариваться все равно пришлось с социал-демократами, которые в конечном итоге в процессе голосования, проводившегося среди рядовых членов партии, высказались за создание "большой коалиции" с партиями ХДС/ХСС. Это позволяет Меркель сформировать правительство и остаться канцлером. В чем же феномен Ангелы Меркель?

Детство и юность в ГДР

Родители Ангелы Меркель, урожденной Каснер, не были оппозиционерами или диссидентами. И хотя в ГДР детям из верующих семей (отец Меркель был пастором) уделялось "повышенное" внимание, социалистический режим особым лишениям ее не подвергал. "Мое детство было безоблачным", - признавалась позже немецкий канцлер.

В школе она обратила на себя внимание благодаря успехам в математике и в русском языке. Учась на физфаке Лейпцигского университета, познакомилась с сокурсником Ульрихом Меркелем (Ulrich Merkel) и вышла за него замуж. Брак быстро распался, но фамилию она сохранила.

"Девочка Коля"

В политику Ангела Меркель пришла в 35 лет и стала очень быстро продвигаться по карьерной лестнице - с того момента, как была представлена тогдашнему канцлеру ФРГ Гельмуту Колю (Helmut Kohl). Она рассматривалась в качестве кандидата на должность министра по делам женщин и молодежи. Поговаривали, что в итоге она получила это место только потому, что была "молодой, женщиной и из Восточной Германии".

Все так, но у Меркель были и очевидные таланты, которые сверстники отмечали еще в молодости - способность налаживать контакты с разными людьми, внимательно выслушивать собеседников. Для многих было сюрпризом, как уверенно Меркель продвигалась вперед, в том числе и по партийной линии. Уже в 1991 году Коль поставил Меркель на должность своего заместителя в ХДС.

В 1994 году, став министром охраны окружающей среды, Меркель обратила на себя внимание, уволив заместителя, оставшегося ей от предыдущего руководителя этого ведомства. В прессе тогда впервые заговорили о том, что "девочка Коля" демонстрирует уверенность в себе. И хотя на тот момент Меркель еще не очень хорошо разбиралась в том, как работают политические механизмы в ФРГ, она показала себя довольно жестким игроком политического истеблишмента, где доминируют мужчины.

"Евроканцлер"

Уход Гельмута Коля из политики, вызванный скандалом вокруг нелегальных схем финансирования ХДС, Ангела Меркель использовала как шанс выйти на первые роли. В 2000 году ее избирают председателем партии. А на выборах в бундестаг 2005 года ХДС победила с минимальным отрывом и Меркель стала канцлером Германии. Ей, правда, пришлось создавать "большую коалицию" с социал-демократами (СДПГ). Тогда ее победа многим казалось хрупкой, а собственные перспективы канцлера - туманными.

Но вот уже 17 лет как Ангела Меркель бессменно руководит христианскими демократами и 12 из них возглавляет правительство страны с одной из ведущих экономик мира. За это время ей удалось либо вывести из игры внутрипартийных конкурентов-мужчин, либо встроить их в свою систему. И все это - тихо, без скандалов. "Она переставляет фигурки на шахматной доске так, чтобы никто не был для нее опасным", - объясняет биограф Меркель, журналистка Жаклин Бойзен (Jacqueline Boysen).

Канцлер выстояла в финансовый кризис 2008 года, нередко играя на международной арене роль антикризисного менеджера. И достаточно удачно, как показало время: к 2018 году не только Германия, но и Европа подошли в неплохой экономической форме. В ЕС, наконец, снижается уровень безработицы, и ведущие европейские экономики демонстрируют рост.

Легендарный прагматизм

О прагматизме Ангелы Меркель ходят легенды. "Она принимает решения на основании цифр, данных и фактов, легко забывая об идеологических установках своей партии, если аргументы говорят в пользу какого-либо шага", - говорит Жаклин Бойзен. Возможно, самый известный пример прагматичности Меркель - выводы, сделанные ею из аварии на японской АЭС "Фукусима". Бывшая сторонница атомной энергетики, канцлер быстро превратилась в ее противницу. Многим скорость, с которой она приняла это решение, не понравилась, но теперь это уже факт: Германия постепенно закрывает свои атомные электростанции.

И хотя многие однопартийцы не считают Меркель душой Христианско-демократического союза и упрекают ее в смещении партии в центр политического спектра, нельзя сказать, что прагматизм бывшей "девочки Коля", давно превратившейся в "матушку" (так ее называют за глаза), когда-либо ей сильно повредил.

Правда, за годы правления прагматизм превратился в ее второе лицо: человек практически исчез за фасадом канцлера, как заметил недавно еженедельник Der Spiegel. Главные характеристики Меркель, которые дают ей соратники, - холодный расчет и желание держать все под контролем.

Последний раз канцлер удивляла немцев в 2015 году, когда, говоря о массовом притоке беженцев, несколько раз повторила ставшую уже знаменитой фразу: "Мы справимся!" Кто-то был воодушевлен, кто-то возмущен. Как бы кто ни относился к ее тогдашнему оптимизму, но и с кризисом беженцев немецким властям постепенно удается справиться. Доверие избирателей к Ангеле Меркель вернулось до уровня 2015 года. А победа блока ХДС/ХСС на выборах 24 сентября и успех на переговорах с СДПГ о создании "большой коалиции" -еще одно тому подтверждение.