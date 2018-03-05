Гомельчане добиваются уличного шествия в поддержку «Хартии-97» 2 5.03.2018, 10:50

Правозащитники обжаловали решение горисполкома.

7 марта в суде Центрального района Гомеля будет рассматриваться жалоба представителя независимого профсоюза РЭП в регионе Виктора Козлова и правового инспектора профсоюза Леонида Судаленко о запрете горисполкома в проведении уличного шествия в поддержку независимого сайта Charter97.org, сообщает «Гомельская Весна».

Массовое мероприятие с целью обращения внимания общественности и выражения протеста против блокировки министерством информации «Хартии-97», а также публичного обсуждение проблем со свободой выражения мнения в Беларуси, независимые профсоюзники планировали провести 17 февраля.

Запрет уличного шествия профсоюзники считают неправомерным.

«Горисполком не объяснил, почему нам в составе группы людей нельзя с транспарантами и лозунгами пройтись по улице Советской областного центра и почему заявители массовых мероприятий должны заключать платные договора на обслуживание мероприятия с медициной и службой санитарной очистки города», - обращает внимание суда в жалобе Виктор Козлов.

Он заявляет, что его права, гарантированные статьями 23,33 и 35 Конституции, а также статьями 19 и 21 Международного пакта о гражданских и политических правах были нарушены.

Правовому инспектору профсоюза РЭП Леониду Судаленко гомельские чиновники отказали в разрешении на проведение акции солидарности на том основании, что в марте прошлого года он привлекался к административной ответственности как раз за «нарушение порядка организации и проведения массового мероприятия».

«Я давно планировал начать по подобному запрету стратегическую тяжбу и вот «удача» в моих руках», - заявил юрист. «Запрет на организацию мирного собрания по признаку наличия административной санкции, который белорусские чиновники прописали в национальном законе, еще не рассматривался в Комитете ООН по правам человека, в этом кейсе власть предоставили нам такой шанс», - добавил Судаленко.