Стали известны подробности столкновения милицейской машины с поездом под Добрушем 5.03.2018, 11:11

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Официальной версии случившегося до сих пор нет.

На профессиональный праздник в три семьи милиционеров из Добруша пришла беда. Накануне Дня милиции, 3 марта, машину с сотрудниками местного РОВД сбил тепловоз.

- На переезде в районе деревни Красная Буда милицейская машина попала под поезд. Один из сотрудников РОВД погиб на месте, двое - в больнице, один из них в очень тяжелом состоянии, - рассказал kp.by гомельчанин Александр, который случайно узнал о происшествии и первым рассказал о случившемся прессе.

Как произошло это страшное ДТП, точно теперь уже никто не скажет. Погибшим оказался водитель. Второй милиционер, который сидел на переднем пассажирском сиденьи, находится в реанимации в бессознательном состоянии. В рубашке родился капитан Кирилл Маркевич, который сейчас лежит в хирургии в Добруше.

ПЕРЕЕЗД НЕРЕГУЛИРУЕМЫЙ, КРУГОМ ЛЕС, ШЕЛ ГУСТОЙ СНЕГ

27-летний парень - весь в швах. Измученный, он спал, поэтому мы не решились его тревожить. Возле койки сидят родители. Его отец Владимир согласился с нами побеседовать.

- Ребята выехали на вызов из-за угрозы жизни - в деревне была пьяная драка, кто-то позвонил в милицию. Задержали пьяного нарушителя и везли на «ГАЗели» в ближайший городской поселок на освидетельствование, - рассказывает отец Владимир.

От деревни Усохская Буда, где был скандал, отъехали буквально километра три, пересекали железную дорогу…

- Кирилл был на заднем сиденье с нарушителем, он толком не видел, что происходило впереди. Переезд там нерегулируемый, без светофора, кругом лес. Это случилось днем, но видимость похоже была ужасная, валил снег. - продолжает Владимир.

Когда он узнал, что сын попал в аварию, сразу набрал его номер, но тот не отвечал. Прибыла «скорая», Кириллу дали трубку.

- Папа, со мной все в порядке. Но Кости больше нет… - услышал отец.

«ЖЕНА ПОГИБШЕГО КОСТИ СПРОСИЛА, ГДЕ ОН, Я НЕ СМОГ ОТВЕТИТЬ...»

Парни дружили, и Константин умирал на руках у Кирилла.

- Когда я увидел сына, он был в шоке от пережитого. Только что на его глазах умер друг… В больницу пришла и жена Константина. Она спросила у меня: «Где Костя?» Я не мог ответить, сказал, что не знаю… До сих пор перед глазами ее взгляд…

В молодой семье растили двоих детей. Никто не знал, что Константин, уезжая на работу, покидал дом навсегда. Мужчине было всего 32 года. Его напарнику Игорю, который сейчас в тяжелейшем состоянии с травмами головы, ног, таза в Гомельской областной больнице, - 36 лет. Ему предстоит пережить несколько операций, врачи надеются, что смогут спасти жизнь молодому отцу - его ждут дома жена и ребенок.

- Кириллу али рентген, к счастью, все кости целы. У сына тоже есть семья, ребенок. Как раз в тот день, когда все случилось, районная газета вышла со статьей про сына, - показывает Владимир свежий номер районки.

В газете про Кирилла пишут, что он работает старшим участковым в нескольких деревнях. Ему нравится работать на селе, и начальство РОВД считает его одним из лучших участковых.

- Статья вышла ко Дню милиции, ее назвали «Передовая капитана Маркевича». Вот он как раз и оказался на передовой, - говорит отец.

ЗАДЕРЖАННЫЙ ОТДЕЛАЛСЯ ИСПУГОМ И УШИБОМ БЕДРА

Официальной версии случившегося пока нет, на вечер воскресенья в ГАИ и УВД не комментировали трагедию. В больницу к Кириллу уже приезжал следователь, который расследует ДТП. В понедельник в Добруше будут хоронить Константина.

А что же с задержанным? Ему повезло больше всех - 32-летний сельчанин отделался лишь испугом и ушибом бедра. В местном сельсовете о мужчине не отзываются плохо: работает в местном хозяйстве, у него семья и дети, в пьяных драках его раньше не замечали. Но в тот роковой вечер что-то пошло не так...