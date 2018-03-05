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Посольство США в Турции закроется по соображениям безопасности

  • 5.03.2018, 11:30

Визовые собеседования и другие рутинные процедуры будут отменены.

Посольство США в Анкаре в понедельник будет закрыто для публики в связи с угрозой безопасности. Сотрудники посольства будут оказывать лишь услуги неотложного характера. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в воскресенье, пишет «Голос Америки».

Визовые собеседования и оказание других повседневных услуг будут отменены, сообщили в посольстве, отметив, что о возобновлении работы посольства в полном объеме будет объявлено дополнительно.


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