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Евродепутат о блокировке «Хартии-97»: Это не останется без ответа

  • 5.03.2018, 19:37
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Робертс Зиле

Депутат Европейского парламента Робертс Зиле прокомментировал блокировку независимого сайта.

Евродепутат от Латвии, заместитель главы фракции Европейских консерваторов и реформистов Робертс Зиле заявил, что европейские политики готовят ответ на блокировку в Беларуси независимого сайта Charter97.org.

«Вынужденно проживающая за границей главный редактор «Хартии-97» раскрывает подробности о том, как режим Лукашенко борется со свободой слова и со свободой прессы. Это не останется без ответа», - написал Робертс Зиле в «Твиттере».


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