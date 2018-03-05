Евродепутат о блокировке «Хартии-97»: Это не останется без ответа 5.03.2018, 19:37

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Робертс Зиле

Депутат Европейского парламента Робертс Зиле прокомментировал блокировку независимого сайта.

Евродепутат от Латвии, заместитель главы фракции Европейских консерваторов и реформистов Робертс Зиле заявил, что европейские политики готовят ответ на блокировку в Беларуси независимого сайта Charter97.org.

«Вынужденно проживающая за границей главный редактор «Хартии-97» раскрывает подробности о том, как режим Лукашенко борется со свободой слова и со свободой прессы. Это не останется без ответа», - написал Робертс Зиле в «Твиттере».