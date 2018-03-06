Ромуальд Шереметьев: Лукашенко сам не осознает, какую опасность таит его политика 13 6.03.2018, 8:42

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Ромуальд Шереметьев

Фото: charter97.org

Свободные СМИ нужны для независимости страны.

Об этом заявил экс-министр обороны Польши, депутат Сейма третьего созыва, профессор Академии национальной обороны Ромуальд Шереметьев, комментируя блокировку в Беларуси сайта Charter97.org:

- То что власть блокирует независимый интернет-ресурс, передающий гражданам объективную информацию, свидетельствует об одном: о слабости этой власти.

Потому что власть в данном случае показывает, что не владеет аргументами, которые могла бы противопоставить той информации, которая ей не нравится. Очевидно, что это – признак слабости.

- Как бы вы охарактеризовали геополитическую ситуацию, создавшуюся после блокировки в Беларуси крупнейшего информационного ресурса, стоящего на антиимперской, антипутинской позиции?

- Существует угроза превращения Беларуси в губернию Российской Федерации. По крайней мере так представляет будущее Беларуси руководство России. На эту позицию накладывается и поведение самого Лукашенко. С одной стороны, он боится более тесных контактов с Западом и связанной с ними необходимости реформы политической системы. Просто боится в этом случае потерять власть.

С другой стороны, Лукашенко не хотел бы стать губернатором российской провинции. Но он не отличается последовательностью действий в этом направлении. Поэтому на всякий случай блокирует независимый информационный ресурс, который показывает, что между Беларусью и Россией существует слишком глубокий и опасный военно-политический союз.

Без независимой информации Беларусь может стать еще более русифицированной, а белорусский народ получит дополнительные проблемы для развития своего национального самосознания. Пожалуй, Лукашенко сам до конца не знает, какую опасность таит в себе его политика по отношению к независимой, патриотической информации.

Кремль сейчас является достаточной серьезной проблемой, и не только для ближайших соседей. Путин все выразительнее дает понять, что не собирается идти тем путем, которым следуют западные государства. Кремль считает, что позиция России в мире сейчас слишком ослаблена и хотел бы вернуть ей статус «сверхдержавы», как было во времена СССР.

Вся внешняя политика Кремля в регионе вызывает сильное беспокойство, и особенно – увеличение вооруженных сил. А последние угрожающие заявления Путина о том, что Россия владеет небывалыми наступательными средствами для атаки на другие страны – это что-то невообразимое.

Милитаристские планы Кремля не удалось реализовать в Украине. Российским стратегам казалось, что украинское государство рассыплется, но оно дает довольно успешный отпор поддерживаемым Кремлем сепаратистам на Донбассе. Ситуация там для России сложилась, как в польской поговорке: «Поймал казак татарина, а тот его держит за голову» (Złapał kozak Tatarzyna, a Tatarzyn za łeb trzyma). Если сложить все вместе – имперские планы России и ее неудачу в Украине – ситуация в нашем регионе выглядит довольно тревожной.

- Что бы вы хотели сказать коллективу и читателям «Хартии-97» и всем, кто борется за демократию в Беларуси?

- Хочу напомнить, что я принадлежу к числу тех людей, которые когда действовали в Польше так же, как вы сейчас в Беларуси.

Мы тоже когда-то начинали в Польше нашу борьбу, не имея доступа ни к телевидению, ни к официальной прессе. Все, что нам удавалось подпольно напечатать, довольно быстро ликвидировалось властями. И многим людям тогда казалось: у нас нет никаких шансов. Но посмотрите, что произошло в Польше, как она выглядит сейчас!

Я был не только узником в коммунистической тюрьме, но и министром обороны, депутатом Сейма, являюсь сейчас научным сотрудником. А когда-то некоторым казалось, что наша деятельность не приведет ни к каким успехам.

Думаю, что в Беларуси сейчас – точно такая же ситуация. Ваши дела, ваши начинания очень нужны вашей стране и обречены на успех, если вы верите в то, что доносите до людей, что это – слово правды. Слово правды, которое должно усилить Беларусь. Если вы хотите того, чтобы ваша страна была независимой, демократической и присоединилась к семье свободных народов Европы, таких как Польша, Чехия, Словакия и другие – то я желаю вам этого. И одновременно могу заверить: то, что вы делаете – очень нужно и принесет свои плоды. Можете быть спокойны.

Напомним, что 24 января режим Лукашенко заблокировал независимый информационный ресурс Charter97.org. Блокировку подтвердил первый замминистра информации Игорь Луцкий. Министерство информации возглавляет Александр Карлюкевич.

Обойти блокировку можно и вот инструкции:

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